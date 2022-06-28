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Благодаря польским друзьям помогли ВСУ 4 автобусами, – Николай Княжицкий

28 июня, 2022 вторник
15:24
война с Россией

Поляки организовали акцию помощи Вооруженным Силам Украины автобусами в ответ на просьбу украинских друзей

Об этом народный депутат Николай Княжицкий написал на своей facebook-странице.

Княжицкий рассказал, что во время выездов на фронт украинские военные не раз отмечали необходимость не только джипов, но и обычных автобусов для перевозок личного состава. Поэтому решили обратиться по этому поводу в польские города, где тут же согласились помочь украинцам.

Акцию помощи Вооруженным Силам Украины автобусами организовали в Польше благодаря Ришарду Пушу, в 1980-х годах деятелю Солидарности, сотруднику Леха Валенсы. А организационным партнером стала Ассоциация польских городов (Związek Miast Polskich), при содействии которой происходит коммуникация с местными общинами, передающими автобусы.

В итоге сегодня, 28 июня, украинским воинам передают 4 автобуса, а также гуманитарную помощь.

Помощь ВСУ получат из следующих общин:

  • Иновроцлав, Куявско-Поморское воеводство. Мэр города – Ришард Брейза. Два автобуса передало коммунальное транспортное предприятие;
  • Гливице, Шленское воеводство. Мэр города Адам Нойманн (Adam Neumann). Автобус передало коммунальное транспортное предприятие;.
  • Пяски, Люблинское воеводство. Глава гмины Михал Холева (Michał Cholewa). Автобус передали благодаря Мареку Березе, коменданту гминного управления чрезвычайных ситуаций.

"Спасибо друзьям из польского самоуправления за помощь ВСУ. Эти автобусы, которые еще недавно курсировали по польским городам, будут возить теперь наших защитников", - добавил Княжицкий.

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