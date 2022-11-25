Об этом говорится на сайте Министерства экономики Украины.

По словам заместителя министра экономики Татьяны Бережной, по состоянию на 25 ноября удалось перевезти 772 предприятия. Производственные мощности переместили в более безопасные регионы Украины. Известно, что 605 учреждений уже возобновили работу на новой локации.

"Благодаря этому было сохранено более 35 тысяч рабочих мест. Кроме того, работу на релокированных предприятиях нашли еще более 7 тысяч человек. Они продолжают полноценно работать, поддерживая стабильность нашей экономики, и платить налоги — в целом за текущий год ими перечислено в бюджет более 1, 14 млрд грн ЕСВ", - отметила Татьяна Бережная.

Замминистра экономики также утверждает, что 634 учреждения, подававшие ранее заявку на перемещение, отказались от нее. Это связано с деоккупацией территорий, где они находятся.

Для 261 предприятия сейчас идет поиск удобной локации или способа перевозки.

Министерство экономики предоставляет статистику, что больше всего предприятий релоцировалось во Львовскую (28,6%), Закарпатскую (17,9%), Черновицкую (12,2%), Ивано-Франковскую (8,3%), Тернопольскую (7,5%) ) и Хмельницкой (7,5%) областей.

Восстановившие свою работу учреждения больше всего работают в сферах:

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (40,7%);

перерабатывающей промышленности (30,2%);

информации и телекоммуникаций (6,7%);

профессиональной, научной и технической деятельности (6,2%);

строительства (4,4%).

Прессслужба отмечает, что быть релокированным может любое предприятие, пакет помощи от государства включает в себя:

подбор местоположения для мощностей предприятия;

помощь с перевозкой на новую локацию;

содействие в расселении работников и поиске новых сотрудников;

поддержка в восстановлении логистики, закупке сырья и поиске рынков сбыта.

На 25 ноября предприятия перемещают в один из 16 регионов: Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Винницкая, Волынская, Ровенская, Кировоградская, Черкасская, Полтавская, Днепропетровская, Житомирская, Одесская и Киевская (за исключением г. Киева) области.

Чтобы принять участие в программе, необходимо пройти регистрацию по ссылке .

Ранее на Польско-Украинском экономическом форуме Татьяна Бережная сообщала, что за время войны 5 млн. украинцев потеряли работу, 7 млн. выехали из страны.

В Украине в ноябре официально зарегистрировали всего 239 тысяч человек, минимум не только за последнее время, но вообще за все месяцы наблюдений по безработице в Украине с 2003 года.

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