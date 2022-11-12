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Благодаря освобождению Херсона через 15 дней в Николаеве могут возобновить водоснабжение

12 ноября, 2022 суббота
19:17
война с Россией

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что николаевцам недолго осталось терпеть трудности с водой

Об этом говорится в его видеообращении к населению.

Ранее, как известно, в городе исчезла вода , ведь в результате боевых действий был поврежден водогон до Николаева в месте, к которому доступа не было. Ремонт трубы водопровода также не смогли начать из-за обстрела.

По словам Кима, оккупанты не сильно разворовали станцию откачки воды, где точка забора для Николаева с чистой водой. Две из пяти точек, скорее всего, были взорваны, они находятся в Киселевке. Другие точки забора российские захватчики заминировали, поэтому сейчас на местах работает ГСЧС.

Речь идет о 2 местах водозабора для Николаева в селе Киселевка Чернобаевской громады Херсонской области. Фактически это северо-западная окраина Херсона. Теперь село освободили вместе с Чернобаевкой и Херсоном, поэтому теперь можно возобновлять подачу воды на Николаев.

"Нам помогает ГСЧС, потому что очень много мин, мы не успеваем, они понимают важность разминирования для Николаева. Нам Черкассы присылают два дополнительных экипажа для разминирования. Завтра начнем разминировать первую точку. По работам по восстановлению там 5 дней на первую точку, 10 дней на вторую, и это все последовательно. То есть чуда, завтра-послезавтра, воды не будет, минимум дней 15 сейчас. И еще мы не видим три точки следующие. И опять же в ущерб срокам будет безопасность людей, чтобы это все разминировать, но в ближайшей перспективе вода будет. Мы это понимаем, это реально восстановить, средства и силы для этого есть, так что николаевцам осталось недолго мучиться. Будем это дело возвращать", - заявил он.

  • О том, что в Николаев вскоре вернется вода, ведь ВСУ взяли под контроль магистральный водопровод, 10 ноября сообщил нардеп от "Слуги Народа" Игорь Копытин. Централизованных поставок питьевой воды в городе не было с апреля из-за активных боевых действий и повреждения водопровода.
  • Ранее в эфире телемарафона Виталий Ким отмечал , что освобождена большая часть области, оккупированной остается территория Кинбурнской косы.
  • 11 ноября стало официально известно, что вся Николаевская область, кроме Кинбурна, освобождена от российских оккупантов.

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Николаев
Николаевщина
Виталий Ким
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