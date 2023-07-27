Об этом Маляр написала в telegram .

"Уникальный опыт наших врачей давно превосходит мировые стандарты. Сегодня благодаря объединению усилий военного и гражданского здравоохранения, единому медицинскому пространству, до 82% раненых и больных украинских военных после лечения возвращаются в строй", - говорится в сообщении.

Маляр добавила, что около 80% раненых получают квалифицированную помощь медработников в течение "золотого часа", то есть первого часа после ранения.

Она подчеркнула, что смертность военных на этапе эвакуации снизилась до 1,35% благодаря профессиональности украинских медиков.