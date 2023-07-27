Благодаря медикам 82% раненых и больных военных возвращаются в строй, - Маляр
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что благодаря усилиям украинских медицинских работников до 82% раненых и больных военных возвращаются в строй после лечения
Об этом Маляр написала в telegram .
"Уникальный опыт наших врачей давно превосходит мировые стандарты. Сегодня благодаря объединению усилий военного и гражданского здравоохранения, единому медицинскому пространству, до 82% раненых и больных украинских военных после лечения возвращаются в строй", - говорится в сообщении.
Маляр добавила, что около 80% раненых получают квалифицированную помощь медработников в течение "золотого часа", то есть первого часа после ранения.
Она подчеркнула, что смертность военных на этапе эвакуации снизилась до 1,35% благодаря профессиональности украинских медиков.
- Ранее Анна Маляр заявила, что украинская военная медицина на сегодняшний день не имеет аналогов в мире . Медики из страны учат коллег из-за рубежа.
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