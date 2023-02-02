Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

"Уже почти год мы стоим против зла. Мы объединены, как давно не были. И мы смелы – наши героические солдаты уже наносили поражение злу на поле боя. Мы не допускаем уныния. Благодаря храбрости наших воинов. Благодаря помощи друзей свободы в мире, лидерам и помогающим людям. Мы вместе стоим. И мы с вами должны сделать все, чтобы в следующем году – в первый четверг февраля – мы смогли помолиться уже просто с благодарностью за полученное спасение от зла", - сказал Зеленский.

Президент Украины также назвал это единение символом того, что, несмотря на любые, даже самые плохие обстоятельства, самое лучшее в людях преобладает, а молитва – продолжается.

Национальный молитвенный завтрак ежегодно проводится в Вашингтоне. В этой встрече обычно участвуют политики и религиозные лидеры из США и других стран. Молитвенные встречи начали проводить во время Второй мировой войны, однако первый Национальный молитвенный завтрак с участием президента США состоялся в 1953 году при президентстве Эйзенхауэра.

В этом году в Молитвенном завтраке приняли участие президент США Джозеф Байден, вице-президент США Камала Гаррис, лидеры Конгресса, представители штатов, общества и религиозных общин, а также король Иордании Абдалла.

Ранее Зеленский заявил на совместном заседании правительства Украины и Еврокомиссии, что в этом году исчезнут все преграды для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.