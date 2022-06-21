Об этом он сказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram .

"Подписал два больших указа о награждении наших защитников и наших защитниц. По представлению от главнокомандующего ВСУ награждены 210 участников боевых действий, из них трое - посмертно. По представлению от министра внутренних дел государственными наградами отмечены 255 бойцов Национальной гвардии Украины, из них 41 - посмертно", – отметил президент.

Также наградами отмечен 41 пограничник, из них 12 - посмертно и 45 полицейских.

"Я хочу, чтобы вы отдавали себе отчет: когда я говорю о подписании таких указов, это не просто рутина и не что-то механическое. Лишь благодаря массовой храбрости и мудрости наших людей на поле боя Украина живет и действительно может рассчитывать на победу", - подытожил Зеленский.