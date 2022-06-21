"Благодаря храбрости этих людей Украина живет": Зеленский наградил 210 военных ВСУ и 255 нацгвардейцев
21 июня президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении 210 военных Вооруженных сил Украины, 255 бойцов Национальной гвардии, 41 служащего Государственной пограничной службы и 45 сотрудников Нацполиции
Об этом он сказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram .
"Подписал два больших указа о награждении наших защитников и наших защитниц. По представлению от главнокомандующего ВСУ награждены 210 участников боевых действий, из них трое - посмертно. По представлению от министра внутренних дел государственными наградами отмечены 255 бойцов Национальной гвардии Украины, из них 41 - посмертно", – отметил президент.
Также наградами отмечен 41 пограничник, из них 12 - посмертно и 45 полицейских.
"Я хочу, чтобы вы отдавали себе отчет: когда я говорю о подписании таких указов, это не просто рутина и не что-то механическое. Лишь благодаря массовой храбрости и мудрости наших людей на поле боя Украина живет и действительно может рассчитывать на победу", - подытожил Зеленский.
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