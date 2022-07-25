Об этом в комментарии The Washingtom Post рассказал командир батальона 93-й бригады "Холодный Яр" Богдан Дмитрук.

Он сообщил, что удар по российскому складу боеприпасов в Изюме в десять раз уменьшил обстрел оккупантов. Дмитрук также заявил, что только в его батальоне количество убитых и раненых резко сократилось по сравнению с тем, когда в апреле его бойцы перебрались на Изюмское направление.

"Каждую неделю у нас примерно один парень получает сотрясение мозга. До удара HIMARS их было около двух-трех в день из-за интенсивности обстрелов. У них нет представления, где расположен HIMARS", - сказал комбат.

Командир батальона пояснил, что снижение обстрелов связано с экономией боеприпасов противником после разрушения склада, а также страхом оккупантов, что стрельба из артиллерии вызовет ответный огонь из HIMARS по их позициям.

В то же время Дмитрук подчеркнул, что россияне, вероятно, приспосабливаются к HIMARS, перемещая свои склады с боеприпасами вглубь оккупированной территории.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил , что Вооруженные силы Украины уничтожили 50 российских складов с боеприпасами при помощи реактивных систем залпового огня.

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