Благодаря годовым тарифам украинцы не почувствуют прыжки цены на газ в отопительный сезон, - Шмыгаль

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Еспресо.TV.



"Мы застраховали людей от скачков цен на газ, которые мы видим сейчас. То есть, например, потребители "Нафтогаза" сегодня платят 7,96 грн / куб.м", - сказал премьер.



Он напомнил, что цена на газ в Европе возросла до максимальной за последние 13 лет - более $ 450 / тыс. куб.м



"Такой цены не было с 2008 года, а это значит, что украинские домохозяйства были бы вынуждены платить по 13-15 грн / куб.м газа. Но этого не происходит, как мы видим", - добавил премьер.



Он также отметил, что регулирование тарифов на тепло полностью передано местной власти, а стабильные контракты позволят теплокоммунэнерго получать газ без колебания цен.

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