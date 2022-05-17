Чиновник дал комментарий журналистам в Киеве.

"Благодаря героизму гарнизона Мариуполя удалось оттянуть войска российских оккупантов от Киева. Они выполнили свой приказ сдержать группировку 20 тыс российских захватчиков и не пустить их на Запорожье и дальше в Донецкую область. Они все герои, у них сейчас новый приказ - сохранить свою жизнь, - отметил Резников.

Министр добавил, что на Азовстали было много бойцов разных подразделений, жизнь которых нужно спасти.

"Наша главная цель – сохранить жизнь гарнизона защитников Мариуполя, в состав которого входят морские пехотинцы, бойцы Территориальной обороны, полиция, пограничники, нацгвардия, бойцы отдельного полка "Азов". Сегодня происходят очень сложные процессы, в том числе и переговорные, с помощью Красного" Креста. Это эвакуация раненых в тяжелом состоянии и других раненых. Наш план - сохранить им жизнь и свободу", - отметил Алексей Резников.

На вопрос журналистов, сколько на заводе "Азовсталь" осталось украинских бойцов, министр обороны не ответил.

15 мая заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Путин не соглашается на эвакуацию защитников металлургического комбината в Мариуполе.

16 мая экскомандир полка "Азов" Максим Жорин в эфире Эспрессо заявил, что эвакуация раненых из Азовстали началась .

Перед тем кафиры распространяли фейк , якобы бойцы Азовстали "вышли с белым флагом".

Петиция по спасению защитников Мариуполя набрала уже более 1,5 миллиона подписей .

Вечером 16 мая 2022 г. стало известно, что из Азовстали выехали 10 автобусов с защитниками комбината.

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