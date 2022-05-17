Благодаря героизму гарнизона Мариуполя удалось оттащить войска оккупантов от Киева, - министр обороны Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что благодаря героизму защитников Мариуполя удалось оттянуть войска от Киева и остановить наступление российских военных на Запорожье и Донетчину
Чиновник дал комментарий журналистам в Киеве.
"Благодаря героизму гарнизона Мариуполя удалось оттянуть войска российских оккупантов от Киева. Они выполнили свой приказ сдержать группировку 20 тыс российских захватчиков и не пустить их на Запорожье и дальше в Донецкую область. Они все герои, у них сейчас новый приказ - сохранить свою жизнь, - отметил Резников.
Министр добавил, что на Азовстали было много бойцов разных подразделений, жизнь которых нужно спасти.
"Наша главная цель – сохранить жизнь гарнизона защитников Мариуполя, в состав которого входят морские пехотинцы, бойцы Территориальной обороны, полиция, пограничники, нацгвардия, бойцы отдельного полка "Азов". Сегодня происходят очень сложные процессы, в том числе и переговорные, с помощью Красного" Креста. Это эвакуация раненых в тяжелом состоянии и других раненых. Наш план - сохранить им жизнь и свободу", - отметил Алексей Резников.
На вопрос журналистов, сколько на заводе "Азовсталь" осталось украинских бойцов, министр обороны не ответил.
- 15 мая заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Путин не соглашается на эвакуацию защитников металлургического комбината в Мариуполе.
- 16 мая экскомандир полка "Азов" Максим Жорин в эфире Эспрессо заявил, что эвакуация раненых из Азовстали началась .
- Перед тем кафиры распространяли фейк , якобы бойцы Азовстали "вышли с белым флагом".
- Петиция по спасению защитников Мариуполя набрала уже более 1,5 миллиона подписей .
- Вечером 16 мая 2022 г. стало известно, что из Азовстали выехали 10 автобусов с защитниками комбината.
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