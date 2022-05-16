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Благодаря Финляндии и Швеции НАТО получит усиление северного фланга, что выгодно Украине в войне с россиянами, - политолог Рейтерович

16 мая, 2022 понедельник
12:16
война с Россией

Политолог Игорь Рейтерович рассказал, что армии Финляндии и Швеции регулярно участвовали в совместных учениях со странами НАТО, у них стандартизированное вооружение, которое подогнано под стандарты НАТО

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Финляндия и Швеция без проблем туда вступят, если подадут официальные заявки. Пока так это и происходит. У них есть консенсус, как в обществе, так и консенсус в парламенте. Даже те политические силы, которые осторожно относились к этому вступлению, уже изменили свою позицию". У них есть определенные требования, но это не меняет главного принципа, что эти страны станут полноправными членами альянса, скорее всего это произойдет быстро. Армии Финляндии и Швеции регулярно участвовали в совместных учениях со странами НАТО, у них стандартизированное вооружение, которое подогнано под стандарты НАТО", - пояснил Рейтерович.

Также политолог добавил, что альянс расширяется, и перспектива для Украины остается.

"Для Украины это будет означать, что двери Альянса открыты для других стран и можно заниматься процессами интеграции. Теперь граница России со странами НАТО сильно увеличится. Поскольку россияне разгоняли неадекватную пропагандистскую волну об угрозе со стороны НАТО, им теперь нужно будет реагировать на появление этой границы и перебрасывать дополнительные силы.Соответственно, чем больше военных появятся на границах с Финляндией, тем меньше их появится в Украине, поэтому теперь НАТО получит вскоре еще северный фланг, который будет давить на Россию, что потребует от России дополнительных затрат на Россию. оборону, в армию", - подчеркнул Рейтерович.

  • На совместном заседании президента и правительственного комитета по внешней политике и безопасности Финляндской Республики, состоявшемся в воскресенье, 15 мая 2022 года, было принято единогласное решение подать от имени этой страны заявку на членство в Североатлантическом альянсе.
  • Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заверил, что Москва не смирится с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО
  • Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что Украина в перспективе должна вступить в НАТО по ускоренной процедуре

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