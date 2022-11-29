Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Благодаря этим ушлепкам, я стала значительно более оптимистичной и приятной женщинкой
OPINION

Благодаря этим ушлепкам, я стала значительно более оптимистичной и приятной женщинкой

Лена Чиченина
29 ноября, 2022 вторник
18:07
Мнение

К примеру, еще ни разу не жаловалась на отключение электроэнергии

Рылась в вещах и вот что нашла) Не корову, а браслет. Когда-то давно агентство Gres Todorchuk устроило акцию "21 день без нареканий". Суть была в том, чтобы надеть этот браслет и завалить п**дак на 21 день. Задача практически нереалистичная. Тем более, что когда не удержишься, надеваешь браслет на другую руку и начинаешь все сначала.

Более того. Даже если выдержишь 21 день, то не должен ныть и дальше. Что там и говорить, не знаю ни одного человека, который выдержал бы такую экзекуцию. А ее цель — не угнетать негативные эмоции, а избавляться от непродуктивных. Либо меняй что-то, либо не ной.

Честно говоря, я тогда не выдерживала и полдня. И как можно, когда вокруг одни идиоты? Как можно, я спрашиваю вас? Херасе, не жаловаться. К тому же всегда не любила этого вот положительного человеколюбивого настроения, потому что "Куда ни кину глазом уставшим - кругом х**ня". Вот и сейчас придут в комменты кумушки и начнут свое: "Маты делают из тебя москаля!" Уважаемые, с моей фамилией поздно бояться.

Всегда не любила этого вот положительного человеколюбивого настроения, потому что "Куда ни кину глазом уставшим - кругом х**ня"

Одним словом, восприняла я все это тогда скептически и бесперспективно. А вот теперь нашла этот браслет в отдаленной коробке. И, подумав, заключила, что сейчас готова к этому эксперименту гораздо больше, чем тогда, в 2015-м. Я действительно стала меньше жаловаться. Не уверена, что всем зайдет мой метод, но сейчас просто сравниваю любые проблемы с уже пройденными или близкими к воплощению. Метод еще можно назвать "Купи козу — продай козу".

Читайте также: Не забыть о снеге

К примеру, еще ни разу не жаловалась на отключение электроэнергии. У меня ее отключали максимум на полтора дня. Пффф. Даже заряды на всех павербенках не успевала использовать. Вода — то же самое. У меня ее 50 литров стоит)) Да пусть хоть на неделю вырубают: в целой квартире можно и без света посидеть. Вот еще ту плитку с баллончиком куплю, так вопше.

Квартира целая, машина целая, белое пальто целое. Пальто с люрексом и леопардовая шуба – тоже. Так что мы с Сарой как будто неплохо устроились. Только она все же время от времени бухтит, когда не может под покрывало с первого раза залезть. О чем еще мечтать?

Даже заряды на всех павербенках не успевала использовать. Вода — тоже самое. У меня ее 50 литров стоит)) Да пусть хоть на неделю вырубят: в целой квартире можно и без света посидеть

В "Списке Шиндлера", кстати, есть такая героиня. Переселили ее с мужем в какую-то коммуналку, а она и говорит: "Могло быть хуже, и к нам в комнату кого-то подселили бы". Правда, через секунду действительно подселяют. Но она весь фильм, даже в концлагере, повторяет: "Могло быть и хуже".

Так что, благодаря этим ушлепкам, я стала значительно более оптимистичной и приятной женщинкой. И самой радостно: потому что хорошо даже то, что плохо. Так что, по всей вероятности, тот браслет могла бы поносить дня четыре. Даже пять.

Но 21 – это вы, друзья, конечно, гоните. Кругом х**ня.

Источник

Об авторе. Лена Чиченина – журналистка.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.

Новости
Общество
Украина
Читайте также:
28 ноября, 2022 понедельник
В МВД заявили, что украинцы должны быть готовы к ракетной атаке РФ "завтра-послезавтра"
Ердоган і Путін
27 ноября, 2022 воскресенье
В Кремле отреагировали на обвинения Эрдогана в несоблюдении договоренностей по Сирии
28 ноября, 2022 понедельник
ДБР провело обыски на предприятиях "Киевмедпрепарат" и "Артериум" без надлежащих документов и по надуманным поводам, - пресс-служба
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.7
    Покупка 39.7
    Продажа 40.4
  • EUR
    Покупка 40.23
    Продажа 41.3
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
29 ноября
18:51
Штайнмайер призвал Германию оказать дополнительную помощь Украине, учитывая приближение холодов
18:45
В течение суток оккупанты нанесли по территории Украины 26 авиаударов и совершили 10 обстрелов из РСЗО: ситуация на основных направлениях
18:40
Россия обвинила США в срыве переговоров по контролю над ядерным оружием
18:37
Эксклюзив
Владимир Огрызко
Убрать угрозу РФ с Черного моря можно единственным способом – вооружить Украину, которая сама устранит эту опасность, - дипломат Огрызко
18:36
Италия планирует национализировать ключевой НПЗ страны, вовлеченный в схему обхода санкций на нефть из РФ
18:33
ВСУ подтвердили ликвидацию 470 оккупантов и 50 единиц вражеской техники в Луганской и Запорожской области
18:27
США объявили о выделении $53 млн в поддержку украинской энергосистемы
18:12
Венгрия будет блокировать участие Украины в заседаниях НАТО до решения вопроса нацменьшинств, – глава МИД Венгрии Сийярто
18:03
Российские удары по украинской энергетике являются военным преступлением, - министр юстиции Германии
17:57
Шмыгаль поручит местным властям объяснить людям, почему в одних домах электричество выключают постоянно, а в других – никогда
17:50
После двух месяцев скидок Starlink повысил цены на услуги для украинцев
17:46
Укрэнерго имеет возможности включать свет на 5-6 часов в день всем потребителям, - Шмыгаль
17:41
Кабмин выделил 20 млн грн на дрова для прифронтовой Харьковщины
17:38
Столтенберг заявил, что Украина в будущем станет членом НАТО, а союзники пообещали Киеву больше помощи
17:35
Генераторы увеличили спрос на горючее, но его дефицита не будет, - Шмыгаль
17:25
Оккупанты нанесли удар по больнице в Херсоне
17:16
"Была угроза ракетного удара из наземного вооружения": Игнат о причине масштабной воздушной тревоги во вторник
17:10
Ввела российскую программу обучения и призвала педагогов к сотрудничеству с оккупантами: экс-депутатке Купянского горсовета объявили подозрение
17:00
Эксклюзив
Большинство промышленных предприятий области остановились, остальные работают минимально, - руководитель Запорожской ОВА
16:54
Германия и Эстония передадут Украине 14 наземных беспилотников THeMIS
16:53
Игорь Коломойский
Верховный Суд рассмотрит инвестиционное дело относительно акций Полтавского ГОК, которые пытаются отобрать компании, связанные с Коломойским, - delo.ua
16:39
Грабили и угрожали населению Киевщины: группе российских захватчиков сообщили о подозрении
16:32
Эксклюзив
"Может причинить существенный ущерб оккупантам в тылу": эксперт Киричевский о полученной от Франции ракетной системе LRU
16:25
Биатлон: состоялась первая гонка Кубка мира в новом сезоне
16:16
МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех украинских АЭС
16:15
Довженко-Центр
Подготовительное заседание суда по делу Довженко-Центра перенесли на 20 декабря
16:15
В Каховку и Новую Каховку оккупанты завозят ФСБ, готовят принудительную депортацию жителей в РФ, – Хлань
16:15
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:10
Обновлено
Кулеба
Венгрия блокирует участие Кулебы в заседании Комиссии Украина – НАТО, но о внезапном изменении формата речь не идет, - МИД Украины
16:05
OPINION
Владимир Вакуленко. In memoriam
16:05
На временно оккупированной Луганщине россияне мобилизовали более половины шахтеров, - ЦНС
15:58
Увеличение военной помощи и новые системы ПВО. Сунак объявил о поддержке Украины в 2023 году
15:45
Олимпийская чемпионка по биатлону Семеренко опровергла информацию о завершении карьеры
15:12
Эксклюзив
НАТО 24 февраля проснулось от летаргического сна, - нардеп Чернев
15:05
В Украину из Франции прибыла дальнобойная система залпового огня LRU
14:59
Россияне начали удалять с онлайн-карт разрушенные ими дома в Мариуполе
14:58
Правоохранители задержали коллаборанта, "курировавшего" предпринимателей в Балаклее
14:49
Эксклюзив
Оккупанты лишают работников ЗАЭС доступа на предприятие, - мэр Энергодара Орлов
14:39
Глава МИД Турции заявил, что войну в Украине можно завершить только дипломатическим путем
14:33
Погибший в Украине гражданин Замбии был завербован в ЧВК Вагнера
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV