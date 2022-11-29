Благодаря этим ушлепкам, я стала значительно более оптимистичной и приятной женщинкой
К примеру, еще ни разу не жаловалась на отключение электроэнергии
Рылась в вещах и вот что нашла) Не корову, а браслет. Когда-то давно агентство Gres Todorchuk устроило акцию "21 день без нареканий". Суть была в том, чтобы надеть этот браслет и завалить п**дак на 21 день. Задача практически нереалистичная. Тем более, что когда не удержишься, надеваешь браслет на другую руку и начинаешь все сначала.
Более того. Даже если выдержишь 21 день, то не должен ныть и дальше. Что там и говорить, не знаю ни одного человека, который выдержал бы такую экзекуцию. А ее цель — не угнетать негативные эмоции, а избавляться от непродуктивных. Либо меняй что-то, либо не ной.
Честно говоря, я тогда не выдерживала и полдня. И как можно, когда вокруг одни идиоты? Как можно, я спрашиваю вас? Херасе, не жаловаться. К тому же всегда не любила этого вот положительного человеколюбивого настроения, потому что "Куда ни кину глазом уставшим - кругом х**ня". Вот и сейчас придут в комменты кумушки и начнут свое: "Маты делают из тебя москаля!" Уважаемые, с моей фамилией поздно бояться.
Всегда не любила этого вот положительного человеколюбивого настроения, потому что "Куда ни кину глазом уставшим - кругом х**ня"
Одним словом, восприняла я все это тогда скептически и бесперспективно. А вот теперь нашла этот браслет в отдаленной коробке. И, подумав, заключила, что сейчас готова к этому эксперименту гораздо больше, чем тогда, в 2015-м. Я действительно стала меньше жаловаться. Не уверена, что всем зайдет мой метод, но сейчас просто сравниваю любые проблемы с уже пройденными или близкими к воплощению. Метод еще можно назвать "Купи козу — продай козу".
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К примеру, еще ни разу не жаловалась на отключение электроэнергии. У меня ее отключали максимум на полтора дня. Пффф. Даже заряды на всех павербенках не успевала использовать. Вода — то же самое. У меня ее 50 литров стоит)) Да пусть хоть на неделю вырубают: в целой квартире можно и без света посидеть. Вот еще ту плитку с баллончиком куплю, так вопше.
Квартира целая, машина целая, белое пальто целое. Пальто с люрексом и леопардовая шуба – тоже. Так что мы с Сарой как будто неплохо устроились. Только она все же время от времени бухтит, когда не может под покрывало с первого раза залезть. О чем еще мечтать?
Даже заряды на всех павербенках не успевала использовать. Вода — тоже самое. У меня ее 50 литров стоит)) Да пусть хоть на неделю вырубят: в целой квартире можно и без света посидеть
В "Списке Шиндлера", кстати, есть такая героиня. Переселили ее с мужем в какую-то коммуналку, а она и говорит: "Могло быть хуже, и к нам в комнату кого-то подселили бы". Правда, через секунду действительно подселяют. Но она весь фильм, даже в концлагере, повторяет: "Могло быть и хуже".
Так что, благодаря этим ушлепкам, я стала значительно более оптимистичной и приятной женщинкой. И самой радостно: потому что хорошо даже то, что плохо. Так что, по всей вероятности, тот браслет могла бы поносить дня четыре. Даже пять.
Но 21 – это вы, друзья, конечно, гоните. Кругом х**ня.
Об авторе. Лена Чиченина – журналистка.
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
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