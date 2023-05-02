Благодаря экспорту электроэнергии Украина накопит ресурсы на подготовку к новому отопительному сезону, – Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что благодаря экспорту электроэнергии Украина накопит ресурсы на подготовку к новому отопительному сезону
Об этом он сказал сегодня на заседании правительства 2 мая.
"Линия электропередачи между Украиной и Польшей запущена в работу после модернизации. Специалисты Укрэнерго и их польские коллеги из компании PSE быстро провели все работы. А европейские партнеры предоставили около тысячи единиц оборудования. Линия работает уже с 27 апреля. Она успешно прошла трехдневный тестовый период" , – сообщил Шмыгаль.
По его словам, средства, полученные от экспорта электроэнергии, будут направлены на восстановление поврежденных энергетических объектов.
"За счет продажи электроэнергии накопим ресурсы на восстановление энергетики к новому отопительному сезону. А в случае необходимости активизируем импорт и получим аварийную помощь от соседей", - отметил глава кряду.
"Украинцы будут со светом, несмотря на вражеские ракетные и дроновые атаки", – пообещал он.
- Украина также возобновила экспорт электроэнергии в Молдову.
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