Об этом он сказал сегодня на заседании правительства 2 мая.

"Линия электропередачи между Украиной и Польшей запущена в работу после модернизации. Специалисты Укрэнерго и их польские коллеги из компании PSE быстро провели все работы. А европейские партнеры предоставили около тысячи единиц оборудования. Линия работает уже с 27 апреля. Она успешно прошла трехдневный тестовый период" , – сообщил Шмыгаль.

По его словам, средства, полученные от экспорта электроэнергии, будут направлены на восстановление поврежденных энергетических объектов.

"За счет продажи электроэнергии накопим ресурсы на восстановление энергетики к новому отопительному сезону. А в случае необходимости активизируем импорт и получим аварийную помощь от соседей", - отметил глава кряду.

"Украинцы будут со светом, несмотря на вражеские ракетные и дроновые атаки", – пообещал он.