Благодаря движению сопротивления Мариуполя уничтожена колонна российской техники, которая ехала в сторону Запорожья
С помощью движения сопротивления Мариуполя была уничтожена колонна российской техники вместе с оккупантами, ехавшими в сторону Запорожья
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .
"Имеем подтверждение от военных, что по оперативному сообщению от инфопротивления Мариуполя о движении в сторону Запорожья, одна из колонн российской военной техники и живой силы неожиданно для россиян не доехала до места назначена и пошла за российским кораблем", - подчеркнул он.
По словам советника мэра, всех деталей раскрыть не мужкть, однако город эффективно сопротивляется оккупантам, несмотря на их жестокость.
Петр Андрущенко напомнил, что сообщить о коллаборантах, предателях, перемещении врага, хранении техники и боекомплекта, руководстве оккупантов или присоединиться к сопротивлению можно с помощью бота @MMR_SendMe_bot.
- 19 июля советник мэра сообщал, что около тысячи российских военных вместе с техникой отправились в сторону Запорожья из границ Донецкой и Запорожской областей.
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