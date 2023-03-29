Благодаря ДНК-лабораториям от США время идентификации погибших сократилось до 90 минут, – Нацполиция
Благодаря ДНК-лабораториям ANDE, полученным Нацполицией от США, время идентификации лиц, погибших в результате боевых действий, сократилось до 90 минут
Об этом на встрече с директором Форума исследования полицейской деятельности в США Чаком Векслером сообщил временный исполняющий обязанности главы Нацполиции Иван Выговский.
"Ваши поддержка и помощь – оснащение, обучение, совместные расследования – чрезвычайно важны для нас. Хочу заметить, что очень эффективно показали свою работу ДНК-лаборатории ANDE, которые Нацполиция получила от США. Время идентификации погибших в результате боевых действий лиц сокращено до 90 минут ", – сказал Выговский.
Он отметил, что одним из приоритетов в деятельности ведомства является документирование и расследование военных преступлений, совершенных военными РФ. Он поблагодарил американских партнеров за помощь, которую они оказывают Украине в целом и Национальной полиции в частности.
- 21 декабря 2022 в городе Изюм Харьковской области начала работу современная ДНК-лаборатория, которая поможет идентифицировать эксгумированные тела на территории региона .
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