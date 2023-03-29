Благодаря ДНК-лабораториям от США время идентификации погибших сократилось до 90 минут, – Нацполиция

Об этом на встрече с директором Форума исследования полицейской деятельности в США Чаком Векслером сообщил временный исполняющий обязанности главы Нацполиции Иван Выговский.

"Ваши поддержка и помощь – оснащение, обучение, совместные расследования – чрезвычайно важны для нас. Хочу заметить, что очень эффективно показали свою работу ДНК-лаборатории ANDE, которые Нацполиция получила от США. Время идентификации погибших в результате боевых действий лиц сокращено до 90 минут ", – сказал Выговский.

Он отметил, что одним из приоритетов в деятельности ведомства является документирование и расследование военных преступлений, совершенных военными РФ. Он поблагодарил американских партнеров за помощь, которую они оказывают Украине в целом и Национальной полиции в частности.