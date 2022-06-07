Благодаря действиям украинской ПВО снизилась интенсивность применения вражеской авиации – Генштаб
Рашисты снизили интенсивность применения авиации
Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.
"Интенсивность применения вражеской авиации благодаря удачным действиям нашей противовоздушной обороны снижена. Усилия сосредотачиваются на поддержке действий наземной группировки и нанесении ракетных ударов по объектам инфраструктуры в глубине территории Украины", – говорится в сообщении.
- В течение 7 июня агрессор не только продолжил наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины, а также не оставляет попыток установить контроль над Северодонецком.
- Украинские ПВО 7 июня сбили российскую ракету в пригороде Запорожья
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