Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

"Интенсивность применения вражеской авиации благодаря удачным действиям нашей противовоздушной обороны снижена. Усилия сосредотачиваются на поддержке действий наземной группировки и нанесении ракетных ударов по объектам инфраструктуры в глубине территории Украины", – говорится в сообщении.

В течение 7 июня агрессор не только продолжил наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины, а также не оставляет попыток установить контроль над Северодонецком.

Украинские ПВО 7 июня сбили российскую ракету в пригороде Запорожья

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