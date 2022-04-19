Благодаря четкой координации терробороны и ВСУ из Ирпеня удалось эвакуировать почти 20 тысяч человек, – Порошенко

"Первый шаг – начало формирования на базе нашей киевской команды батальона терробороны: от пункта постоянной дислокации до обеспечения оружием. От обеспечения продовольствием до поиска формы. От поиска техники и завершая организацией работы. Уже через 48 часов батальон выполнял боевое задание, начиная от блокпостов на наиболее опасном направлении – направление Бучи, Ирпеня, от Житомирской трассы и к краю Подольского района", – рассказал Порошенко.

Он также сообщил, что шесть бойцов батальона погибли во время выполнения боевых заданий.



"С первого дня мы начали работу по эвакуации. Мы мобилизовали технику. Почти 20 тысяч из-за разбомбленного моста в Ирпене жителей Бучи, Ворзеля, Гостомеля, Ирпеня, Бородянки нам удалось вывезти. Через инкассаторские машины, через большие автобусы, которые были привезены, через четкую организацию работы с вокзалом", – рассказывает Порошенко.



"Было военное сопровождение, четкое сотрудничество с другими подразделениями Вооруженных Сил Украины. Потому что напечатана была Киевская и Черниговская области российскими войсками. Я хочу поблагодарить каждого воина, каждого подразделения ВСУ: 72-я бригада, сыгравшая уникальную важную роль в обороне Киева, другие подразделения, 169-й центр, возле Ирпеня – десантники "восемьдесятки", которые в том числе сбивали самолеты россиян, подразделения, севернее – 10-я танковая бригада. Каждый из них внес огромный вклад", – говорит Порошенко.

"Благодарность 79-й, благодарность 95-й десантной бригаде и вообще командованию Десантно-штурмовых войск, благодарность командующему обороны Киева, командующему Сухопутными войсками – Герою Украины", – говорит Порошенко.

"Именно тем уникальным людям, которые в 14-м году пришли добровольцами на фронт, получили первый боевой опыт, затем прошли обучение с 2015 по 2019 годы, стали в 2019-2020 комбатами. Сегодня на них, на наших офицеров, на наших солдатах , на нашем сержантском складе стоит боевая мощь ВСУ", – убежден Порошенко.