Благодаря "Билетам к победе" Укрзализныця собрала более 6 млн грн на авто для разминирования
Проект Укрзализныци, UNITED24, Gres Todorchuk, реализованный в сотрудничестве с платформой Сoncert UA, был запущен в ноябре 2022 года. Этот проект совпал с освобождением Херсона, куда был направлен первый спецрейс "Поезда к победе"
Об этом информирует Укрзализныця.
"Билеты к победе" на первые рейсы в Херсон, Донецк, Луганск, Мариуполь, Симферополь и Севастополь позволили собрать 6 148 900 гривен", - говорится в заявлении.
Все собранные средства будут использованы для приобретения машины для разминирования, что позволит обезопасить инфраструктуру от остатков неразорвавшихся снарядов и других потенциально опасных объектов перед восстановлением железнодорожного сообщения на освобожденных территориях.
Билеты на "Поезд к победе" не имеют срока действия и могут быть активированы после освобождения украинских городов, как это произошло с Херсоном. "Билеты к победе" приобрели жители 12 стран мира, а направление на Крым стало таким популярным, что Укрзализныця добавила еще один благотворительный рейс - в Севастополь. Таким образом, наибольшее количество билетов было приобретено именно в Крым – 1747.
"Сегодня утром Украина выстояла очередную ракетную атаку и продолжает движение к освобождению всех своих земель. Спасибо каждому, кто поддержал проект и продолжает работать, чтобы "Поезд к победе" скорее прибыл на вокзалы всех временно оккупированных украинских городов", - добавили в пресс-службе.
Новости от Укрзализныци
12 июня открылась продажа билетов в женские купе. Их можно приобрести только в Интернете.
30 июня Укрзализныця вернула в пассажирские поезда военизированную охрану, сотрудники которой будут контролировать порядок и патрулировать вагоны.
3 сентября в 06:28 в первый рейс выехал новый международный поезд №119/120 Киев – Хелм.
В тот же день Укрзализныця назначила дополнительные ускоренные пригородные поезда сообщением между Васильковом и Киевом.
7, 8 и 9 сентября отправился в рейс дополнительный ночной поезд №251/252 Киев – Харьков.
13 сентября стало известно, что в Украине введенна в тестовом режиме услуга бронирования мест в женских купе пользуется спросом. В настоящее время более 90% билетов распроданы на 20 дней вперед.
14 сентября Укрзализныця анонсировала запуск нового поезда между Равой-Руской и Варшавой осенью.
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