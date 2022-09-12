Благодаря австралийским Bushmaster ВСУ вышли на реку Оскол в Харьковской области, - Резников

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в твиттере.

"Благодаря Bushmaster украинская армия вышла на реку Оскол и продолжает увольнять Харьковскую область", - говорится в сообщении.

Резников отметил, что ради защиты свободы австралийские бронетранспортеры объехали полмира от Австралии в Украину.

Он поблагодарил министра обороны Австралии Ричарда Марлса, посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко и австралийцев за поддержку.

11 августа СМИ сообщили, что в Австралии был разработан новый электробронетранспортер Bushmaster. Элементы силовой установки решили разместить под капотом, заменив ею двигатель внутреннего сгорания. В то же время новая вариация транспортного средства будет работать тише классического варианта с дизельными двигателями.

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