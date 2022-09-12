Благодаря австралийским Bushmaster ВСУ вышли на реку Оскол в Харьковской области, - Резников
Благодаря австралийским бронетранспортерам Bushmaster Силы обороны Украины вышли на реку Оскол и продолжают освобождать Харьковскую область
Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в твиттере.
"Благодаря Bushmaster украинская армия вышла на реку Оскол и продолжает увольнять Харьковскую область", - говорится в сообщении.
Резников отметил, что ради защиты свободы австралийские бронетранспортеры объехали полмира от Австралии в Украину.
Он поблагодарил министра обороны Австралии Ричарда Марлса, посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко и австралийцев за поддержку.
- 11 августа СМИ сообщили, что в Австралии был разработан новый электробронетранспортер Bushmaster. Элементы силовой установки решили разместить под капотом, заменив ею двигатель внутреннего сгорания. В то же время новая вариация транспортного средства будет работать тише классического варианта с дизельными двигателями.
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