"Благодарна тем, кто защищает небо Украины", - Бринк после очередной атаки РФ
Посол Соединенных Штатов Америки Бриджит Бринк после очередной ракетной атаки российской армии поблагодарила украинские силы ПВО
Об этом написала Бринк в твиттере.
"Россия снова запустила ракеты глубокой ночью по украинским городам, где должны безопасно и спокойно спать мирные жители, включая детей. Я благодарна тем, кто защищает небо Украины", - пишет посол США.
Бринк подчеркнула, что Штаты будут продолжать работать, чтобы поддержать нашу страну и ее "способность победить варварские нападения России на народ Украины".
- Напомним, в ночь на 1 мая 2023 года выпустила по Украине 18 крылатых ракет, 15 из которых сбили Силы украинской ПВО.
- В результате обстрела повреждений объектов, генерирующих электроэнергию, нет, но есть повреждения распределительных сетей. Их отремонтируют в течение нескольких суток.
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