Об этом написала Бринк в твиттере.

"Россия снова запустила ракеты глубокой ночью по украинским городам, где должны безопасно и спокойно спать мирные жители, включая детей. Я благодарна тем, кто защищает небо Украины", - пишет посол США.

Бринк подчеркнула, что Штаты будут продолжать работать, чтобы поддержать нашу страну и ее "способность победить варварские нападения России на народ Украины".