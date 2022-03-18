Благодарим правительство Польши и компанию ORLEN. Украина получила еще одну партию станций Starlink

О новой партии станций спутникового Интернета сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Еспресо.TV.

"Пока Россия блокирует интернет-платформы, Украина все больше открывается для всего мира. Потому что за нами правда. А правда всегда побеждает. Спасибо Илону Маску, Правительству Польши и концерну ORLEN", - написал глава Минцифры.

Напомним, в последнее время приложение Starlink для доступа в Интернет от SpaceX стало самым скачиваемым в Украине.



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