Благодарим правительство Польши и компанию ORLEN. Украина получила еще одну партию станций Starlink
В Украину поступила еще одна партия станций Starlink
О новой партии станций спутникового Интернета сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Еспресо.TV.
"Пока Россия блокирует интернет-платформы, Украина все больше открывается для всего мира. Потому что за нами правда. А правда всегда побеждает. Спасибо Илону Маску, Правительству Польши и концерну ORLEN", - написал глава Минцифры.
- Напомним, в последнее время приложение Starlink для доступа в Интернет от SpaceX стало самым скачиваемым в Украине.
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