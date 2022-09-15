Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в телеграме.

"Пообщался с британским актером Бенедиктом Камбербетчем. Искренне благодарен за солидарность с нашим государством и гражданами. Важно, чтобы тема Украины оставалась одной из главных. И такие известные люди помогают нам достучаться до народов тех государств, где власть не поддерживает Украину", - пишет Зеленский.

Актер Бенедикт Камбербетч , известный по роли Шерлока Холмса и Доктора Стрэнджа, сказал 13 марта, что хочет стать участником программы "Homes for Ukraine" и предложить украинским беженцам жилье.

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