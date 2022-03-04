"Благодарен за неотложную помощь": Зеленский обсудил с директором МВФ финансовую поддержку Украины
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с исполнительным директором Международного валютного фонда Кристаллиной Георгиевой
Об этом Зеленский написал в Twitter.
"Обсудили финансовую поддержку Украины. Благодарен за неотложную помощь, которую уже оказывает фонд. МВФ должен взять на себя лидерство в финансировании обновления Украины после завершения российской агрессии", - отметил президент.
Международный валютный фонд и Всемирный банк обнародовали совместное заявление о войне, которую Российская Федерация развязала против Украины, и объявили о финансовой и других видах поддержки Украине
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