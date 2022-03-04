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"Благодарен за неотложную помощь": Зеленский обсудил с директором МВФ финансовую поддержку Украины

4 мартa, 2022 пятница
18:56
война с Россией МВФ

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с исполнительным директором Международного валютного фонда Кристаллиной Георгиевой

Об этом Зеленский написал в Twitter.

"Обсудили финансовую поддержку Украины. Благодарен за неотложную помощь, которую уже оказывает фонд. МВФ должен взять на себя лидерство в финансировании обновления Украины после завершения российской агрессии", - отметил президент.

Международный валютный фонд и Всемирный банк обнародовали совместное заявление о войне, которую Российская Федерация развязала против Украины, и объявили о финансовой и других видах поддержки Украине

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МВФ
Кристалина Георгиева
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