"Благодарен за неотложную помощь": Зеленский обсудил с директором МВФ финансовую поддержку Украины

Об этом Зеленский написал в Twitter.



"Обсудили финансовую поддержку Украины. Благодарен за неотложную помощь, которую уже оказывает фонд. МВФ должен взять на себя лидерство в финансировании обновления Украины после завершения российской агрессии", - отметил президент.

Провел переговоры с исполнительным директором МВФ @KGeorgieva . Обсудили финансовую поддержку ????????. Благодарен за неотложную помощь, которую уже оказывает фонд. МВФ должен взять на себя лидерство в финансировании восстановления ???????? после завершения российской агрессии. #StopRussia – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) March 4, 2022

Международный валютный фонд и Всемирный банк обнародовали совместное заявление о войне, которую Российская Федерация развязала против Украины, и объявили о финансовой и других видах поддержки Украине