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Благодарен за ленд-лиз и мощные шаги: Зеленский наградил спикера Палаты представителей США Пелоси орденом княгини Ольги

1 мая, 2022 воскресенье
10:52
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спикером Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и наградил ее орденом княгини Ольги

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский встретился с Пелоси в Киеве утром 1 мая и наградил ее орденом княгини Ольги в знак благодарности за поддержку Украины.

"Я благодарен вам за этот сигнал мощной поддержки со стороны США, народа, Конгресса. США сегодня является лидером мощной поддержки Украины во время войны против агрессии РФ. Очень важны сигналы, которые сегодня дают США и президент Байден. Это и недавние мощные шаги по оборонной и финансовой поддержки для Украины, а также решения по ленд-лизу", – сказал Зеленский.

Пелоси отметила, что сегодня Украина героически борется за свободу, и США готовы помогать нашей стране, пока эта борьба не завершится. По ее словам, Украина является границей свободы.

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Мир
Владимир Зеленский
Конгресс США
орден
Нэнси Пелоси
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