Соответствующее видео опубликовали в телеграмме Офиса президента.

"В Украине сейчас – решающая битва за свободу. И я благодарен вам за то, что мы в этом сражении не одни. Хочу отметить роль Чехии в защите свободы – это действительно весомо. Личная вовлеченность господина премьер-министра Фиалы и многих представителей вашего государства действительно важна. Мы уже сделали много", – сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что ныне свободные народы умеют защищаться и что победа свободы абсолютно вероятна.

"Это достигнуто на разных направлениях противостояния. От передовой, где украинские воины физически защищают свободу, до политической сферы, в которой нам удалось достичь исторического результата ради Европы – Украина даже в такое страшное время сделала все необходимое, чтобы получить статус кандидата в члены Европейского Союза. И я благодарен народу Чехии, вашему правительству и парламенту за поддержку на европейском пути. Однако битва за свободу продолжается", - добавил президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что протяженность линии фронта в Украине – 2,5 тысячи километров.

"Активные боевые действия с применением всех видов вооружения, кроме, к счастью, оружия массового поражения, продолжаются на линии в 1,3 тыс. км. Представьте этот масштаб. Это как дорога от Киева до Праги. Оккупанты не сдерживают себя нормами каких-либо конвенций и даже элементарной человечности", - добавил Зеленский.

23 июня главы государств и правительств Европейского Союза приняли решение о предоставлении Украине статуса страны-кандидата по вхождению в ЕС.

22 июля спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил о принятии до конца года необходимых законов, которые ускорят начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

21 августа вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Украины сообщила, что Украина почти на 70% выполнила свои обязательства по Соглашению об ассоциации с ЕС.

Премьер-министр Ирландии Михал Мартин заявил, что страна поддерживает право Украины на вступление в Европейский Союз.

31 августа Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия заявили, что будут введены визовые ограничения для россиян, независимо от решения ЕС.

На фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину Польша решила вдвое увеличить военные расходы на следующий год.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау считает, что Европейский Союз должен предоставить членство Украины через "несколько лет".

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