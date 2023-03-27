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OPINION

Благочестивая ООН и "ангелы" в московских подрясниках

Игорь Гулик
27 мартa, 2023 понедельник
20:00
Мнение

Чиновники, поселившиеся в Нью-Йорке на площади Объединенных наций, 170, снова "чудят" со своими некорректными оценками того, что происходит в Украине

Действительно, лучше жевать, чем говорить, особенно когда озвучиваешь вещи, о которых слышал только краем уха, или вложенные в твои уши заангажированными экспертами. Ибо то, что выходит после, похоже на какой-то ужасный оксюморон, освященный грифом внешне авторитетной международной организации.

Имеется в виду доклад о ситуации с правами человека в Украине, в котором Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило обеспокоенность тем, что обыски правоохранителей в помещениях Украинской православной церкви Московского патриархата могут носить дискриминационный характер. Это же надо: после ряда обысков Службой безопасности Украины монастырей, офисов, учебных заведений и другой собственности УПЦ МП в Киеве, Ровно, Житомире, Ивано-Франковске, Черновцах, Днепре, Хмельницком, а также в Черкасской, Волынской, Херсонской, Тернопольской, Полтавской и в Закарпатской областях, священнослужителей допрашивали с использованием полиграфа.

Такое пристальное внимание ооновских правозащитников к структурам фактического филиала российских спецслужб в Украине во время полномасштабной войны России против Украины, как минимум, удивляет. Я, во всяком случае, не нашел даже намека на "озабоченность" ООН в то время, когда Украинская греко-католическая церковь находилась в подполье, загнанная туда советской властью и ее карательным инструментом – КГБ. Почему-то тогда правозащитники закрывали глаза на реальные репрессии и сотни священнослужителей, высланных в Сибирь…

Я, во всяком случае, не нашел даже намека на "озабоченность" ООН в то время, когда Украинская греко-католическая церковь находилась в подполье, загнанная туда советской властью и ее карательным инструментом – КГБ. Почему-то тогда правозащитники закрывали глаза на реальные репрессии и сотни священнослужителей, высланных в Сибирь…

Да что удивляться? Если совсем недавно та же ООН, точнее глава Международной следственной комиссии Организации Объединенных наций Эрик Мьосе не заметил признаков геноцида против украинцев со стороны российской оккупационной армии. Характерно, что эта слепота стала публичной как раз накануне решения Международного уголовного суда о международном ордере на арест Путина.

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В случае же с надуманным "произволом" СБУ против структур и институтов Московского патриархата ремарка об "признаках дискриминации" также не случайна. Речь идет о безумной пропагандистской кампании накануне выселения монахов Киево-Печерской лавры из насиженных ими келий, назначенного минкультом на 29 марта.

В один голос с ооновскими защитниками "свободы совести" выступил конечно и Кирилл Гундяев. Он для начала пожаловался всем – даже Папе Римскому – на "усиление государственного давления на православных христиан Украины", забыв при этом, что верные МП – лишь часть тех "христиан", кроме них есть не меньше приверженцев канонической ПЦУ. Среди адресатов эфесбэшного патриарха была и ООН.

К слову, адвокация Кириллом структур УПЦ МП была настолько неаккуратной, что из нее можно сделать вполне логичный вывод о подчинении "автокефальной" церкви Москве, вопреки тому, что утверждают украинские клирики из лагеря Онуфрия.

Адвокация Кириллом структур УПЦ МП была настолько неаккуратной, что из нее можно сделать вполне логичный вывод о подчинении "автокефальной" церкви Москве, вопреки тому, что утверждают украинские клирики из лагеря.

Папа Франциск, насколько мне известно, не отреагировал на челобитную Кирилла. Возможно, до Понтифика дошли голоса возмущенных его ультра-пацифистской позицией украинцев, и он решил дистанцироваться от этого скандала, несмотря на душевные разговоры с Кириллом на Кубе 2016 года…

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Но вернемся к ООН и ее оценкам. Министерство иностранных дел Украины дало понять, что резонеры из Нью-Йорка, мягко говоря, путают праведное с грешным. Свобода вероисповедания не тождественна праву заниматься деятельностью, подрывающей национальную безопасность, — заявил представитель внешнеполитического ведомства Олег Николенко. Ответ мог бы быть более резким, но, очевидно, дипломатический лексикон не предполагает слов "коллаборация", "государственная измена", "пособничество оккупантам". Как и упоминания об арсеналах оружия в духовных обителях московских "ангелов", горы пропагандистской литературы, найденных СБУ там, где, казалось бы, им не место.

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Поэтому вернусь к мысли, которую не раз и не дважды высказывал в комментариях. Организация Объединенных Наций должна быть кардинально реформирована. И в частности из-за засилья русского лобби в ее многочисленных структурах. Да и вообще потому, что международное сообщество вот уже год бездействует, держа агрессора и разрушителя мирового порядка среди членов своего Совбеза. Россия инфицирует окружающую среду своим имперским духом, пренебрежением к закону и правам человека, коррупцией и ложью. Инфицирует настолько, что "контактёры" с носителями этого вируса должны пойти на карантин.

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захід".

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