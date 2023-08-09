"Благ цивилизации нет": начальник ГВА рассказал, как выживают жители Авдеевки

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"У нас фронтовая община, потому что от крайней улицы города до крайней позиции 300 метров. Благ цивилизации у нас нет. Последний раз свет был в апреле 2022 года. Воды не стало еще за пару месяцев до начала полномасштабной войны. Газ последний раз был в апреле - мае 2022 года, отопления, канализации нет. Люди приспособились к таким условиям.Люди живут в подвалах. В старой части города есть колодцы, но их мало и они не покрывают потребности населения.Также в городе есть несколько скважин. В определенное время люди приходят, мы включаем генераторы, помпа поднимает воду и люди набирают ее. Питьевая вода подвозится. Генераторы есть только на объектах критической инфраструктуры, поэтому люди используют свечи", - заметил Барабаш.

Начальник Авдеевской городской военной администрации также добавил, что в Авдеевке работает волонтерский центр.

"Есть у нас волонтерский центр, который мы построили вместе с волонтерами. В подвале здания сделали скважину, поставили несколько душевых кабин, стиральные машины. В центре есть парикмахер. Также есть Starlink, люди смотрят украинское телевидение. Местные могут зарядить гаджеты и попить чаю" , – рассказал Барабаш.