БК "КБР" и концерн построили первое в Украине хранилище для хранения отработанного ядерного топлива

С 2021 согласно тендерной процедуры объект строила и ввела в эксплуатацию компания БК "КБР".



За 7 месяцев были закончены работы по прокладке железнодорожного пути внутри хранилища, были налажены системы радиационного контроля, контроля управления ЦХОЯТ, коммутаторной и радиорелейной связи.







Ранее Кабинет Министров утвердил государственную экономическую программу обращения с отработанным ядерным топливом отечественных атомных электростанций на период до 2025 года. Согласно этому отныне отработанное ядерное топливо из трех функционирующих атомных электростанций Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС будет отправляться в Чернобыль. Топливо будет попадать в хранилище на поезде. Специально для этого был построен 43-километровый участок железнодорожного пути, который соединит ЦХОЯТ с железнодорожной сетью Украины.



Также, по заказу БК "КБР" был изготовлен универсальный мобильный тягач на комбинированном ходу. Этот единственный в Украине тягач будет доставлять топливо с АЭС в ЦХОЯТ. Уникальность тягача в том, что он может передвигаться как по железной дороге, так и по обычным дорогам. Аналоги таким тягачам есть только в Германии и США.







Напомним С 2017 по 2020 строительством объекта занималась компания "УкрБуд" Максима Микитася, но после задержек сроков и увеличения бюджетов компании отстранили от работы.



13 августа 2021, Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (ГАСК) выдала сертификат о соответствии завершенного строительства первого пускового комплекса Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) проектной документации.







Согласно тендерной процедуры с начала 2021 строительством занималась компания БК "КБР" и концерн NESTRA. Компания уже давно занимается объектами государственной важности. Основные направления деятельности БК "КБР": проектирование объектов, монолитные работы, монтаж фасадов и инженерных сетей, реконструкции любой сложности, капитальные ремонтные работы, строительство многоквартирных домов. Объекты компании: Государственная налоговая служба Украины (ГНС), Институт Сердца МЗ Украины, Киевский зоопарк, Государственное бюро расследований, Центр инновационных медицинских технологий НАН Украины и др.