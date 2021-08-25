БК "КБР" и концерн построили первое в Украине хранилище для хранения отработанного ядерного топлива
Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) открылось ко Дню независимости, сообщил министр энергетики Герман Галущенко
С 2021 согласно тендерной процедуры объект строила и ввела в эксплуатацию компания БК "КБР".
За 7 месяцев были закончены работы по прокладке железнодорожного пути внутри хранилища, были налажены системы радиационного контроля, контроля управления ЦХОЯТ, коммутаторной и радиорелейной связи.
Ранее Кабинет Министров утвердил государственную экономическую программу обращения с отработанным ядерным топливом отечественных атомных электростанций на период до 2025 года. Согласно этому отныне отработанное ядерное топливо из трех функционирующих атомных электростанций Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС будет отправляться в Чернобыль. Топливо будет попадать в хранилище на поезде. Специально для этого был построен 43-километровый участок железнодорожного пути, который соединит ЦХОЯТ с железнодорожной сетью Украины.
Также, по заказу БК "КБР" был изготовлен универсальный мобильный тягач на комбинированном ходу. Этот единственный в Украине тягач будет доставлять топливо с АЭС в ЦХОЯТ. Уникальность тягача в том, что он может передвигаться как по железной дороге, так и по обычным дорогам. Аналоги таким тягачам есть только в Германии и США.
Напомним С 2017 по 2020 строительством объекта занималась компания "УкрБуд" Максима Микитася, но после задержек сроков и увеличения бюджетов компании отстранили от работы.
13 августа 2021, Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (ГАСК) выдала сертификат о соответствии завершенного строительства первого пускового комплекса Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) проектной документации.
Согласно тендерной процедуры с начала 2021 строительством занималась компания БК "КБР" и концерн NESTRA. Компания уже давно занимается объектами государственной важности. Основные направления деятельности БК "КБР": проектирование объектов, монолитные работы, монтаж фасадов и инженерных сетей, реконструкции любой сложности, капитальные ремонтные работы, строительство многоквартирных домов. Объекты компании: Государственная налоговая служба Украины (ГНС), Институт Сердца МЗ Украины, Киевский зоопарк, Государственное бюро расследований, Центр инновационных медицинских технологий НАН Украины и др.
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