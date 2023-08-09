Об этом в эфире Еспресо заявила депутат Харьковского областного совета Галина Куц.

"Ярославский - почетный гражданин Харьковской области. Там стипендия составляет 16 750 грн в месяц. Ее дают, если человек отдельно обратился за стипендией", - рассказала она.

Куц добавила, что Ярославский обратился, – он за полгода получил из областного бюджета более 100 тыс. грн.

"Он получает эту стипендию, и это тоже интересная ситуация – почему? Например, Ахметов, который тоже является почетным гражданином Харьковщины, – не получает эту стипендию, а Ярославский получает", - подытожила депутат.

Ярославский – почетный гражданин Харьковской области

По данным СМИ , звание "Почетный гражданин Харьковской области" на конец июля 2023 года имеют 59 человек, из них 56 человек за полгода получили стипендии на общую сумму почти 5,4 млн грн.

Ярославский получил звание в 2006 году.

Также известно, что он выехал из Украины в феврале 2022 года и пообещал продать свою 60-метровую моторную яхту 2011 года постройки Kaiser от Abeking & Rasmussen на 12 гостей, а полученные средства направить на восстановление Харькова.

В мае прошлого года яхта была выставлена на продажу на портале Worth Avenue Yachts за 49,5 млн евро. По данным журналиста УП Михаила Ткача, яхта до сих пор не продана .