"Бизнесмен Петровский лично контролировал удаление видео": журналист Ткач рассказал подробности нападения на съемочную группу в Днепре

Об этом он написал в Фейсбуке.



По словам Михаила Ткача, бизнесмен Александр Петровский лично контролировал удаление видео с телефона оператора нашей съемочной группы Ярослава Бондаренко в аэропорту города Днепр, просматривал телефон, который его охрана забрала у оператора и разблокировала, угрожая ножом и убийством. Также он приказывал своей охране и полицейским, выполнявшим указания Александра Петровского, а не помогали журналисту.



Он отметил, что сегодня в материале "Днепропетровский день рождения" будет обнародовано видео с бодикамеры полицейского, зафиксировавшей действия бизнесмена. Журналист подчеркнул, что они нарушали права и препятствовали деятельности журналистов, ограничивали свободу и лишали собственности.



"Из многих источников в правоохранительных органах мы точно знаем, что у официального следствия это видео тоже есть. Но уверенности в том, что министерство внутренних дел решится привлечь к ответственности лично Александра Петровского, как вы понимаете, у нас нет. Был прецедент почти шесть месяцев назад с Трухиным", - заметил Михаил Ткач.



По его словам, на опубликованном видео хорошо видно, что оператор съемочной группы держит документы в руках, охранник отдает Александру Петровскому телефон оператора. Также бизнесмен держит телефон оператора и считает, что имеет право смотреть его содержимое. Кроме того, на видео Александр Петровский лично ограничивает свободу оператора, а охранник снова нападает на члена съемочной группы по указанию бизнесмена.



Также журналист привел цитаты Александра Петровского.



"Вы его никуда не отпускайте. Если нет, мы его уберем с собой вместе со вторым", - сказал бизнесмен полицейскому.



На фразу оператора, что это его работа, Александр Петровский ответил: "А вы понимаете, что у них работа другая. И они будут делать свою работу, так это будет совсем смешно на это все смотреть. И вам в первую очередь потом".



"После удаления видео с телефона и получасовой обороны от охраны Александра Петровского, которую к тому же охраняла полиция, материал о дне рождения Игоря Коломойского, конечно же, пострадал. Но мы делали свою работу и защищали свои профессиональные права", - сообщил Михаил Ткач.



Журналист отметил, что это уже восьмое производство, в котором он имеет статус потерпевшего.

Напомним, ранее в Днепре напали с ножом на съемочную группу журналиста Михаила Ткача.

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила , что дело по нападению на журналистов "Украинской правды" в аэропорту Днепра под контролем.

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