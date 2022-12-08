Бизнесмен Кауфман вышел из СИЗО под залог в 129 млн грн
Бизнесмен Борис Кауфман, арестованный решением Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) по подозрению в создании преступной организации, вышел из СИЗО под залог в размере 129 млн гривен
Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры в четверг.
"За Кауфмана внесен залог как альтернативу аресту согласно решению суда, он освобожден из-под стражи", - сообщили в САП.
Кауфман подозревается в создании преступной организации, которая держала под контролем чиновников Одесского горсовета. По версии следствия, с осени 2021 г. участники преступной организации контролировали вопросы застройки в Одессе, распределение средств местного бюджета, а также деятельность коммунальных предприятий и их взаимодействие с частным сектором рынка. Фактически преступная организация контролировала все значительные бюджетные расходы Одессы и согласовывала основные вопросы повестки сессий Одесского городского совета. Для реализации преступных действий лица наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета, обеспечивавших принятие необходимых решений органом местного самоуправления.
- 7 декабря ВАКС арестовал Кауфмана с альтернативой залогу в 129 млн. гривен.
- Также с альтернативой залога в 124 млн был арестован соорганизатор преступной организации – бывший народный депутат Александр Грановский .
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