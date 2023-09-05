Бизнес восстанавливается: количество ФОПов в Украине превысило довоенные показатели
Количество физических лиц-предпринимателей в Украине превысило довоенные показатели: увеличение количества зарегистрированных ФОПов свидетельствует о восстановлении украинского бизнеса
Об этом сообщает Министерство экономики со ссылкой на слова заместителя министра Надежды Бигун в эфире телемарафона.
По словам Бигун, на начало лета количество физических лиц-предпринимателей в Украине составляет около 2 миллионов.
"И это даже больший показатель, чем был у нас до полномасштабного вторжения. Сейчас есть почти на 36 тысяч физических лиц-предпринимателей больше, чем было до войны, в январе 2022 года", - рассказала Бигун.
Она сообщила, что сейчас экономика восстанавливается и наблюдается рост ВВП почти на 2,2%.
Замминистра экономики подчеркнула, что рост экономики важен для Украины, поскольку за счет налоговых поступлений от бизнеса финансируются военные нужды.
"За первое полугодие в общий фонд государственного бюджета поступили доходы в объеме 1,1 трлн гривен, из которых примерно 787 миллиардов – это именно налоги от бизнеса. Если сравнивать этот и прошлый год, то доходы общего фонда государственного бюджета выросли примерно на 20 процентов. Это очень хороший сигнал, что и дальше будет продолжаться восстановление экономики, а его темп будет увеличиваться", - добавила Бигун.
- С 21 июня в Дии появилась услуга автоматического закрытия ФОП. Теперь не нужно ждать, пока заявление обработает человек, все можно сделать на портале.
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