Бизнес в год войны

Украинская бизнес-среда выстояла и даже пополнилась новыми игроками. YouControl Market исследовал, какие направления деятельности и регионы выбирали новые бизнесы в Украине в военном году. Также аналитики R&D центра рассмотрели динамику количества новообразованных ФОПов и компаний за последнее десятилетие.

Регистрация новосозданного бизнеса после 24 февраля 2022 г. Всего в течение военного времени (24 февраля 2022 – 12 февраля 2023 года) в Украине было зарегистрировано 17,1 тысячи новых компаний и 178,5 тысячи ФОПов. Позитив состоит в том, что наименьшее количество регистраций бизнеса в военном году было в марте 2022-го — всего 14 новых компаний и 2050 новых ФОП. А после этого началось стремительное восстановление темпов открытия нового бизнеса или переоформление старых в новые юридические лица. В результате ускорения темпов открытия бизнеса пиковые значения были достигнуты в сентябре - 2082 компании и 20298 новых ФОПов.

По словам д.э.н., финансового аналитика YouControl Романа Корнилюка, фундаментальными предпосылками для старта экономического восстановления стали освобождение от оккупации северных регионов весной, в первые месяцы агрессии, а также адаптация бизнеса в условиях военно-финансовой поддержки союзников. А именно: отладка логистических маршрутов и перезапуск черноморского экспорта по "зерновому коридору". Оптимизм бизнесу придавали и значительные успехи ВСУ в деоккупации Харьковщины в начале осени.



Волна масштабных ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры, гуманитарный террор мирных городов дронами-камикадзе и, как следствие, регулярные отключения электроэнергии спровоцировали определенный временный тренд по снижению бизнес-активности в 4 квартале прошлого года.

Топ-сферы новых бизнесов 2022 года

Самыми распространенными секторами вновь созданных ФОП за военное время стали:

компьютерное программирование (20,9 тысяч); то есть почти 12% из всех новосозданных ФОП зарегистрировались именно в этой категории;

розничная торговля в неспециализированных магазинах (6,2%);

грузовой автомобильный транспорт (5%).

Предприятия, открывавшиеся в течение 12-месячного военного периода, чаще всего выбирали для работы направление неспециализированной оптовой торговли — 7.7% предприятий из всех вновь созданных. Также популярны среди компаний-новичков были выращивание зерновых, бобовых и масличных культур (5,4%) и предоставление в аренду недвижимого имущества (4,1%).

Самые популярные регионы для открытия

Наибольшее количество вновь открытых бизнесов с начала введения военного положения до 12.02.2023 было зарегистрировано в г. Киев: 36% новосозданных компаний и 15% ФОП.

На втором месте ожидаемо Львов, ключевой центр притяжения для вынужденных миграционных потоков внутренне перемещенных лиц и релоцированных компаний: 9,2% новых компаний и 8,6% новых ФОПов.

Третье место за Днепром — промышленным центром и городом-миллионником, ближе всего к юго-восточному фронту внутри Украины. Город принял значительную часть переселенцев и предоставил возможности для перерегистрации бизнесов с новых временно оккупированных территорий: 7,6% предприятий и 8% ФОП.

Динамика регистраций последних 13 лет

По итогам календарного 2022 года количество новооткрытых компаний сократилось вдвое - с 42,1 до 20,8 тыс. (-50,7%). ФОПов - с 296,4 до 201,3 тыс., то есть их зарегистрировали на треть меньше (-32,1%) по сравнению с более благоприятным 2021 годом. И хотя это самый большой спад количества регистраций ФОП в относительном измерении, в абсолютных показателях годовых регистраций оказалось все равно больше, чем в период 2011-2016 гг. С компаниями ситуация значительно хуже: прошлый военный год — антирекорд по количеству регистраций как минимум за последние 13 лет.

Руководитель юридического департамента YouControl Надежда Чаленко отмечает, что прозрачность и доступность данных являются ключевыми факторами для повышения уровня конкурентоспособности бизнеса в Украине. того, закрытие 24 февраля 2022 года ряда публичных реестров поставило под угрозу прозрачное и подотчетное восстановление. Ведь закрытость и растущая коррупция при отсутствии контроля уменьшает доверие международных партнеров, оказывающих помощь.