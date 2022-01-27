Бизнес ставит инвестпроекты на паузу из-за рисков вторжения РФ, - эксперт

Об этом советник министра финансов, основатель аналитического центра Growford Institute Василий Ломакович рассказал во время программы "Еспресо Капитал с Андреем Яницким" в эфире Еспресо.TV.



"Наблюдаю в последнее время, что существенные инвестиционные проекты поставлены сейчас на паузу. И это касается не только внешних, но и внутренних инвесторов. Бизнес в состоянии ожидания, новых инвестиций никто не делает", - сказал он.



По мнению Ломаковича, экономически к этой ситуации нужно было готовиться раньше.



"Надо было вкладывать больше и в оборону, и в развитие экономики с самого начала российской агрессии. Наш бюджет, к сожалению, напрямую зависит от наших возможностей", - указал он.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил об отсутствии угроз национальной экономике, кроме дезинформационного давления, которое в свою очередь может дестабилизировать ситуацию.