Бизнес ставит инвестпроекты на паузу из-за рисков вторжения РФ, - эксперт
Бизнес из-за рисков вторжения со стороны РФ временно отказался от новых инвестиций и поставил начатые инвестиционные проекты на паузу
Об этом советник министра финансов, основатель аналитического центра Growford Institute Василий Ломакович рассказал во время программы "Еспресо Капитал с Андреем Яницким" в эфире Еспресо.TV.
"Наблюдаю в последнее время, что существенные инвестиционные проекты поставлены сейчас на паузу. И это касается не только внешних, но и внутренних инвесторов. Бизнес в состоянии ожидания, новых инвестиций никто не делает", - сказал он.
По мнению Ломаковича, экономически к этой ситуации нужно было готовиться раньше.
"Надо было вкладывать больше и в оборону, и в развитие экономики с самого начала российской агрессии. Наш бюджет, к сожалению, напрямую зависит от наших возможностей", - указал он.
- Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил об отсутствии угроз национальной экономике, кроме дезинформационного давления, которое в свою очередь может дестабилизировать ситуацию.
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