Бизнес сможет получить через "Дию" 13 лицензий: Минэкономики начинает эксперимент

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.



Согласно сообщению, правительство начинает эксперимент по проведению в электронный формат праздно-лицензионных процедур "Е-разрешение", в рамках которого бизнес сможет получить 13 самых популярных лицензий через "Дию". Эксперимент продлится с 1 ноября 2021 по 31 октября 2023 года.



Отмечается, что онлайн можно будет получить лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками (кроме столовых вин); розничную торговлю табачными изделиями; розничную торговлю жидкостями, используемыми в электронных сигаретах; оптовую торговлю алкогольными напитками; оптовую торговлю табачными изделиями; оптовую торговлю жидкостями, используемыми в электронных сигаретах; оптовую торговлю топливом; хранение топлива (исключительно для нужд собственного потребления или промышленной переработки) осуществление туроператорской деятельности; осуществления хозяйственной деятельности по ветеринарной практике; осуществления хозяйственной деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; осуществление хозяйственной деятельности в сфере дошкольного образования; посредничество в трудоустройстве за рубежом.



Кроме того, планируется расширить перечень разрешений, предоставляемых через "Дию".



По словам министра экономики Алексея Любченко, ежегодно такие лицензии оформляют более 200 тыс. субъектов хозяйствования. Это решение правительства позволит получить необходимую лицензию максимально просто и быстро.



В пресс-службе отметили, что реализация проекта предусматривает цифровизацию полного цикла процедур в сфере лицензирования и автоматическую выдачу лицензии, там где не предусмотрено дополнительных проверок документов при подаче заявления. При этом предприниматели могут продолжить подавать документы в бумажной форме.



В ведомстве добавили, что по результатам эксперимента планируется внесение в Верховную Раду проекту закона об упрощении условий предоставления лицензий.

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