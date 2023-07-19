"Бизнес с Андреем Яницким": как уйти с работы и создать собственный бизнес
В среду, 19 июля, в 19.00 на YouTube-канале Эспрессо выйдет обновленная программа о малом и среднем бизнесе. Героиня нового выпуска – основательница необычного спортивного центра Лилия Юнко
Андрей Яницкий приедет в гости к Differ Sport Life Centre и его владелице Лилии Юнко. В центре для занятий спортом и реабилитации нет привычных тренажеров, а тренеры работают под брендом, а не на фрилансе.
Как открыть бизнес, когда банки не дают кредит, какой стартовый капитал нужен, на чем сконцентрировать внимание, чтобы выделиться среди конкурентов, как справиться с вызовами карантина и развиваться во время войны - об этом смотрите в среду, в 19:00, в выпуске "Бизнес с Андреем Яницким".
30-минутный проект "Бизнес Андреем Яницким" рассказывает о том, как украинцы становятся предпринимателями и делают первые шаги в бизнесе, об ошибках и секретах успеха, поиске клиентов и масштабировании. Еженедельно ведущий общается с конкретным успешным предпринимателем, рассказывающим собственную уникальную бизнес-историю.
"Очень важно демонстрировать положительные примеры людей, которые работают, несмотря на все вызовы и форсмажоры, которые вдохновляют свою команду и поддерживают украинскую экономику. Рассказывайте нам о собственных историях и, возможно, мы придем в гости и к вам и раскроем такие грани бизнеса, о которых вы сами не подозревали", - призывает Андрей Яницкий.
Чтобы стать следующим героем программы, расскажите свою историю в комментариях под видео на канале YouTube или на странице Андрея Яницкого в соцсетях.
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