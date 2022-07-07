Бизнес предлагает ввести мораторий на повышение железнодорожных тарифов во время войны

Об этом говорится в заявлении Ассоциации.

Европейская Бизнес Ассоциация (EBA) от имени бизнеса не поддерживает повышение тарифов на грузоперевозки на 70%, предлагает отменить это решение и ввести мораторий на повышение тарифов на время военного положения и на 12 месяцев после его завершения. Соответствующие письма EBA направила руководству страны, экономическому блоку власти и профильным структурам.

За время войны экспорт из Украины уменьшился более чем наполовину, логистические пути и цепи поставок частично разрушены, загруженность бизнеса значительно упала, а стоимость логистики выросла в несколько раз.

Укрзализныця, как и другие индустрии и отрасли, понесла существенный урон в результате военных действий и нуждается в финансовой поддержке. Однако компенсация этого урона не может быть возложена только на бизнес - сейчас сложно всем, и потери есть у всех", - говорит Анна Деревянко, исполнительный директор EBA.

По мнению компаний – членов EBA, увеличение тарифов на железнодорожные перевозки может привести к коллапсу ключевых отраслей экономики – остановке работающих предприятий в Украине. Это крайне негативно повлияет на экономику Украины в целом, ведь перевозка определенных грузов по железной дороге становится нерентабельной для отправителей груза, что обусловит уменьшение грузовой базы. То есть, по факту, повышение тарифов может не решить проблему дефицита средств Укрзализныци.

Поэтому важно искать дополнительные источники финансирования, в том числе для восстановления поврежденной/разрушенной инфраструктуры, – международную финансовую и техническую помощь, кредиты – чтобы не возлагать всю нагрузку на бизнес.

"В то же время важно сосредоточить усилия Укрзализныци на расширении пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, в частности в направлении западных пограничных переходов, что позволит нарастить объемы перевозок и доходы УЗ без необходимости повышения тарифов. Кроме того, бизнес готов способствовать привлечению финансовой поддержки для Укрзализныци со стороны международных партнеров на момент разблокирования портов", – говорится в заявлении.

Как сообщал GMK Center, в конце июня Мининфраструктуры с 1 июля повысило тарифы перевозки всех типов грузов по железной дороге сразу на 70%. При том, что логистические расходы ряда компаний и без того выросли в 5 раз.

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