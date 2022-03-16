Бизнес на крови: в ЦПД напомнили о компаниях, не остановивших работу в России
Центр противодействия дезинформации напомнил украинцам несколько международных компаний, продолжающих свою работу в России
Об этом сообщает Telegram-канал ЦПД при РНБО Украины.
Французская компания, специализирующаяся на продаже товаров для строительства Leroy Merlin, не планирует выходить с рынка РФ. Такие же планы у всемирно известного банка Raiffeisen.
Французская компания Decathlon, специализирующаяся на розничной торговле спортивными товарами, продолжает свою деятельность в России, хотя и временно заблокировала функцию интернет-заказов.
Международная торговая оптовая компания Metro Cash & Carry GmbH спонсирует агрессора и вместе с тем рассказывает на официальном сайте, что помогает украинским защитникам продуктами.
Французская сеть супермаркетов и гипермаркетов Auchan остается в РФ, а на официальном сайте в Украине пишет, что "работает с Украиной в сердце".
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