Бизнес на крови: в ЦПД напомнили о компаниях, не остановивших работу в России

Об этом сообщает Telegram-канал ЦПД при РНБО Украины.



Французская компания, специализирующаяся на продаже товаров для строительства Leroy Merlin, не планирует выходить с рынка РФ. Такие же планы у всемирно известного банка Raiffeisen.



Французская компания Decathlon, специализирующаяся на розничной торговле спортивными товарами, продолжает свою деятельность в России, хотя и временно заблокировала функцию интернет-заказов.



Международная торговая оптовая компания Metro Cash & Carry GmbH спонсирует агрессора и вместе с тем рассказывает на официальном сайте, что помогает украинским защитникам продуктами.



Французская сеть супермаркетов и гипермаркетов Auchan остается в РФ, а на официальном сайте в Украине пишет, что "работает с Украиной в сердце".

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