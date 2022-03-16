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Бизнес на крови: в ЦПД напомнили о компаниях, не остановивших работу в России

16 мартa, 2022 среда
06:34
Экономика

Центр противодействия дезинформации напомнил украинцам несколько международных компаний, продолжающих свою работу в России

Об этом сообщает Telegram-канал ЦПД при РНБО Украины.

Французская компания, специализирующаяся на продаже товаров для строительства Leroy Merlin, не планирует выходить с рынка РФ. Такие же планы у всемирно известного банка Raiffeisen.

Французская компания Decathlon, специализирующаяся на розничной торговле спортивными товарами, продолжает свою деятельность в России, хотя и временно заблокировала функцию интернет-заказов.

Международная торговая оптовая компания Metro Cash & Carry GmbH спонсирует агрессора и вместе с тем рассказывает на официальном сайте, что помогает украинским защитникам продуктами.

Французская сеть супермаркетов и гипермаркетов Auchan остается в РФ, а на официальном сайте в Украине пишет, что "работает с Украиной в сердце".

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