"Бизнес на крови": шоумен Кондратюк зарегистрировал петицию к Зеленскому о запрете концертов российских артистов

Об этом Кондратюк написал в Facebook.



"Уважаемые! Сегодня я создал петицию к Президенту Украины о запрете концертов (гастролей, отдельных выступлений на фестивалях и корпоративах) российских артистов - граждан страны-агрессора. Страны, которая в марте 2014-го оккупировала Крым, а позже развязала гибридную военную агрессию", - написал Кондратюк.



Шоумен назвал "диким и бесчестным" то, что концерты русских в Украине до сих пор не запрещены. По мнению Кондратюка, выступления российских исполнителей в Украине до конца войны с РФ - это "нонсенс и коллаборация с агрессором".



"Эта война унесла жизни 14 тысяч граждан Украины, а миллионам принесла лишения, заставив жить в российской оккупации, или вынужденным стать переселенцем. Поэтому для меня дико и бесчестно, что на 8-м году войны в Украине не запрещены гастроли российских артистов. Людей, которые делают вид, что они "вне палитики", выступая при этом в России перед убийцами украинцев, а, приезжая сюда - перед их жертвами. Подавляющее большинство российских артистов либо открыто поддерживают агрессию Кремля и имперскую истерику под названием "крымнаш", либо посещают оккупированный Крым, нарушая украинские законы, либо тихо молчат, то есть по сути - тоже поддерживая войну с Украиной. Позволять им выступать в Украине до возвращения Крыма и контроля за восточными границами - это нонсенс и коллаборация с агрессором", - написал Кондратюк.



Шоумен также напомнил слова Зеленского до его избрания президентом о войне как "бизнесе на крови", применив эту формулировку в отношении сотрудничества с российскими артистами.



"Как любил говорить нынешний Президент Украины В. Зеленский - "бизнес на крови". Я требую прекратить этот бизнес. В мире около 200 стран. Пусть к нам ездят с концертами мирные люди, а не глашатаи "русского мира"!" - подытожил Кондратюк.



Ознакомиться с петицией можно по ссылке .

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