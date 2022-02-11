Бизнес на креветках мог бы стимулировать развитие сел, но для этого нужна государственная программа, – предприниматель

Об этом владелец сети креветочных предприятий Алексей Слепнев рассказал в программе "Еспресо кошелек" в эфире "Еспресо.TV".



"Должна быть государственная программа, которая бы стимулировала выращивание аквакультур. Это стало бы площадкой для того, чтобы мы могли перенести свой опыт выращивания креветок в больших объемах. Пока это делается за частные инвестиции", - сказал он.



Предприятия Слепнева выращивают креветки в пресной воде и продают их для ресторанов и супермаркетов. В настоящее время объемы производства его предприятий достигли 24 тонн.



"Выращивание креветок в пресной воде в разы уменьшает себестоимость такого товара, при этом нет нужды в морских ресурсах. Можно в деревне креветки выращивать вместо свиней. А от океанической такая креветка почти не отличается", – пояснил Алексей Слепнев.



Активно покупают такой товар рестораны Одессы, Харькова и Киева, кроме того предприятия имеют базу постоянных клиентов. А вот для свободных продаж продукции практически не остается.