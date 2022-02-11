Бизнес на креветках мог бы стимулировать развитие сел, но для этого нужна государственная программа, – предприниматель
Ниша креветочного бизнеса в Украине практически пуста, Украина ежегодно импортирует 24 тысячи тонн креветок. Отечественные предприниматели могли бы обеспечить эти объемы ракообразных, но для этого необходима государственная поддержка развития такого бизнеса
Об этом владелец сети креветочных предприятий Алексей Слепнев рассказал в программе "Еспресо кошелек" в эфире "Еспресо.TV".
"Должна быть государственная программа, которая бы стимулировала выращивание аквакультур. Это стало бы площадкой для того, чтобы мы могли перенести свой опыт выращивания креветок в больших объемах. Пока это делается за частные инвестиции", - сказал он.
Предприятия Слепнева выращивают креветки в пресной воде и продают их для ресторанов и супермаркетов. В настоящее время объемы производства его предприятий достигли 24 тонн.
"Выращивание креветок в пресной воде в разы уменьшает себестоимость такого товара, при этом нет нужды в морских ресурсах. Можно в деревне креветки выращивать вместо свиней. А от океанической такая креветка почти не отличается", – пояснил Алексей Слепнев.
Активно покупают такой товар рестораны Одессы, Харькова и Киева, кроме того предприятия имеют базу постоянных клиентов. А вот для свободных продаж продукции практически не остается.
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