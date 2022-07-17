Бизнес, местные власти и профсоюзы Италии просят премьер-министра Драги не уходить в отставку

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на обращение мэров 110 итальянских городов.

"Мы, мэры, которые ежедневно призваны руководить и решать влияющие на наших граждан проблемы, просим Марио Драги не отступать и объяснить парламенту убедительные причины, почему правительство должно продолжать функционировать", – говорится в обращении.

Отмечается, что итальянские мэры призвали все стороны отнестись ответственно к ситуации. Они опасаются экономических последствий отставки Марио Драги.

Подобные призывы прозвучали от промышленных, фермерских и торговых объединений Италии. Глава крупнейшего итальянского профсоюза CGIL Маурицио Ландини подчеркнул, что для страны важна стабильность, а "нынешнее правительство не потеряло доверие" граждан.

Источник Reuters, приближенный к премьеру Италии, заявил, что Драги не будет выполнять никакие "ультиматумы" и все еще намерен уйти в отставку.

Политическая нестабильность угрожает Италии потерей доступа к финансированию ЕС, предназначенному для восстановления экономики после COVID-19, а также дальнейшим ростом цен.

14 июля премьер-министр Италии Марио Драги объявил, что подает в отставку. Он встретился с президентом, после чего Маттарелла отклонил прошение премьера об отставке.

16 июля глава МИД Италии Луиджи Ди Майо предупредил, что беспорядок, охвативший правительство Марио Драги, грозит лишить Украину жизненно важной военной поддержки в ее борьбе с Россией. Он обвинил критиков нынешнего премьера Италии Драги в том, что они выполняют работу президента России Владимира Путина, и выступил с призывом к политическим партиям не рушить правительство во время голосования за недоверие на следующей неделе в итальянском парламенте.

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