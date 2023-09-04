Бизнес-клиенты Укргазбанка получают кэшбек по программе ЕБРР
Украинский бизнес продолжает работать, невзирая на полномасштабную войну, а Укргазбанк при участии ЕС и ЕБРР оказывает активную поддержку малым и средним предприятиям для реализации проектов в рамках инициативы EU4Business. Программа поддерживает украинскую экономику во время войны и помогает украинским компаниям достичь международных стандартов производства
Бизнес-клиенты банка, воспользовавшиеся кредитами по этой программе, получили инвестиционное вознаграждение до 15% от суммы кредита. Программа пользуется большим спросом среди украинских предпринимателей. В настоящее время Укргазбанк выдал более 70 таких кредитов. Наибольшую популярность программа приобрела среди украинских аграриев, активно инвестирующих в новую технику. Причем, оценив преимущества программы, некоторые клиенты уже получили по ней несколько кредитов. Для получения инвестиционного вознаграждения достаточно предоставить документы, подтверждающие целевое использование кредита и реализацию проекта.
Кредиты на сумму до 3 миллионов евро (или эквивалент в гривне) предоставляются для реализации инвестиционных проектов в различных отраслях экономики. В рамках программы банк финансирует как простые проекты, предполагающие приобретение сельскохозяйственной техники, грузовиков, электромобилей, производственного оборудования и т.п., так и более сложные проекты по построению производственных линий и комплексов. С подробными условиями программы можно ознакомиться на сайте банка по ссылке .
Поддержка бизнеса для Укргазбанка является стратегическим направлением. Благодаря государственным и международным программам мы предлагаем клиентам различные финансовые решения для реализации их инвестиционных проектов. Так, по программе ЕБРР предприниматель может не только привлечь средства для инвестиций в свой бизнес, но и после завершения реализации проекта Кэшбек до 15% от суммы кредита, который он может направить на текущие нужды предприятия, к тому же эту программу можно комбинировать с государственной программой "Доступные кредиты 5-7-9%", что делает кредитование еще более выгодным для клиентов", - отметил Родион Морозов, и.о. главы правления Укргазбанка.
Укргазбанк приглашает к сотрудничеству предпринимателей, желающих получить инвестиционный кредит с вознаграждением.
Программа поддерживается фондированием Европейского Союза по инициативе EU4 Business Initiative.
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