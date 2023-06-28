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Бизнес-джет Пригожина вылетел из Беларуси в направлении Москвы, - Белорусский Гаюн

28 июня, 2023 среда
00:04
Мир

Вечером вторника, 27 июня, бизнес-джет главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина покинул Беларусь и вылетел в Россию

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

В 22:39 бизнес-джет Embraer Legacy 600, по информации источника принадлежащий Пригожину, взлетел с военного аэродрома Мачулищи и вылетел в РФ.

Следом за ним из Беларуси вылетел и второй бизнес-джет (RA-02878), прилетевший в Мачулищи утром вторника.

По состоянию на 23:50 бизнес-джет начальника ЧВК "Вагнер" был зафиксирован недалеко от Москвы. За рейсом одновременно следили более 9 тыс. человек.

Бізнес-джет Пригожина над Москвою

Фото: flightradar24

Мятеж в России и дело против Пригожина

В течение нескольких месяцев между финансистом ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и министерством обороны РФ продолжался конфликт, однако ситуация резко обострилась вечером 23 июня.

Тогда российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников идут на Москву после того, как руководство России не выполнило требование выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ЧВК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Однако вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности руководителя ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

В то же время финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевые лагеря: "За сутки мы прошли - не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни капли крови. Сейчас настал тот момент, когда кровь может пролиться, поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита российская кровь - с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".

Впоследствии Пригожин и его бойцы покинули штаб Южного военного округа России. Диктатор РФ Владимир Путин пообещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

Подробнее о ходе событий читайте по ссылке.

В Институте изучения войны считают, что соглашение, достигнутое при посредничестве Лукашенко, очень вероятно, устранит ЧВК Вагнера под руководством Пригожина в ее нынешнем виде, хотя некоторые элементы организации могут продолжать существовать в подчинении минобороны РФ.

26 июня в российских СМИ отмечалось, что главарь ЧВК Вагнера остается под следствием по делу об организации мятежа в России, расследование продолжается, несмотря на заявления Кремля о закрытии дела.

В этот же день президент РФ Владимир Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина: президент РФ предстваил бойцам ЧВК Вагнера три варианта будущих действий.

Евгений Пригожин заявил, что главной целью мятежа было "не допустить уничтожения ЧВК Вагнера, а не устранение власти в стране" и назвал его "маршем справедливости". Он также утверждает, что наступление на Москву остановилось, поскольку наемники "не хотели проливать много крови".

Россия
Белорусь
Война с Россией
Мятеж Вагнера
Евгений Пригожин
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