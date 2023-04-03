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OPINION

Бизнес должен работать, а не бороться с коррупцией

3 апреля, 2023 понедельник
16:00
Мнение

Если бизнес вместо коррумпированных политиков и служащих должен проводить расследование и собирать доказательства коррупционных схем, значит, власть полностью недееспособна

Многие годы слышу от госслужащих, что если государственные структуры приходят требовать деньги у бизнеса, то бизнес должен не молчать, а бороться с коррупцией, разоблачать коррупционеров. То есть, раз молчите, значит сами виноваты в своих проблемах.

Нет, здесь все по-другому работает. Бизнес должен только зарабатывать деньги, платить налоги и создавать рабочие места. А бороться с коррупцией должны люди, обещавшие это на выборах, бороться с коррупцией должны многочисленные правоохранительные, контрольные и судебные органы, потому что все они удерживаются на налоги, которые платит бизнес, и государственные деятели должны доказывать, что они деньги от налогоплательщиков отрабатывают. Если бизнес вместо коррумпированных политиков и служащих должен проводить расследование и собирать доказательства коррупционных схем, значит, власть полностью недееспособна.

Бизнес должен только зарабатывать деньги, платить налоги и создавать рабочие места. А бороться с коррупцией должны люди, обещавшие это на выборах, бороться с коррупцией должны многочисленные правоохранительные, контрольные и судебные органы, потому что все они удерживаются на налоги, которые платит бизнес, и государственные деятели должны доказывать, что они деньги от налогоплательщиков отрабатывают

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Бизнес борется с коррупцией естественным путем — переезжает в другие страны, где за борьбу с коррупцией государство отвечает само, где НДС реальным производителям возвращают автоматически, где никогда не блокируют налоговые накладные, где есть независимая судебная система, где за незаконные действия госслужащих против бизнеса государство платит компенсации.

Блокировка регистрации налоговых накладных, блокировка своевременного возмещения НДС — это тяжкое преступление против Украины. Он приводит к потере не только налогов – он приводит к потере главного – людей. Людей, которые не хотят сами вместо правоохранителей бороться с коррупцией, уговаривать и ублажать госслужащих, проводить расследования, людей, которые хотят делать свое дело, и доверять государству, которое удерживается на их налоги. И таких людей мы теряем сегодня каждый день.

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Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

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