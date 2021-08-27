"Бизнес должен идти в политику, если он хочет жить здесь": Зеленский сравнил свое президентство со стартапом

Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть", сообщает Укринформ .

"Украинцам, таким ведущим, надо рисковать, и когда я говорю о рисках, а мы сравниваем это со стабильностью, я говорю, что именно это риск: бизнес должен идти в политику, помогать стране, если он хочет жить здесь ... Мне кажется , что это первое, где мы можем объединиться: просто идти в политику ", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что поход в политику влечет за собой большие риски и ответственность.

"Это большие риски, надо поддерживать таких людей. Это что, не стартап, что первый раз не пузатый политик, который заработал миллионы ... В первый раз пошел человек, все хотят сожрать этого человека. Простите, если не поддерживать, не доверять, шансов ноль ", - добавил Зеленский.