"Бизнес должен идти в политику, если он хочет жить здесь": Зеленский сравнил свое президентство со стартапом
Президент Владимир Зеленский высказал мнение, что бизнес должен идти в политику и помогать Украине
Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть", сообщает Укринформ .
"Украинцам, таким ведущим, надо рисковать, и когда я говорю о рисках, а мы сравниваем это со стабильностью, я говорю, что именно это риск: бизнес должен идти в политику, помогать стране, если он хочет жить здесь ... Мне кажется , что это первое, где мы можем объединиться: просто идти в политику ", - сказал Зеленский.
Президент добавил, что поход в политику влечет за собой большие риски и ответственность.
"Это большие риски, надо поддерживать таких людей. Это что, не стартап, что первый раз не пузатый политик, который заработал миллионы ... В первый раз пошел человек, все хотят сожрать этого человека. Простите, если не поддерживать, не доверять, шансов ноль ", - добавил Зеленский.
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