Увидел очередную декларацию бизнеса о том "как должно быть". На этот раз это — СУП (Союз украинских предпринимателей, – ред.) и "10 по 10".

Что сказать. Текст хороший. И идеи правильные — стоп маски-шоу, дерегуляция, либеральная налоговая политика, то да сё.

Но что я вам скажу, дорогой бизнес. Без постоянных 2-3 неправительственных команд, которые будут работать по каждому из 10 направлений, все так и останется текстом. Подтверждено долгими годами работы в сфере.

Только о "масках-шоу стоп" – это вопрос комплексной реформы сразу нескольких органов правопорядка. А это много ресурсов и очень много работы. Иначе – одноименных законов уже принято несколько – и что?

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Было бы странно, если бы бизнес составлял себе планы "рост 25% в год", "выход на новые рынки", "разработка прорывной технологии", а потом просто смотрел на них и удивлялся, почему это не происходит

Это хорошо, конечно, что бизнес заявляет о политических декларациях. Но пока он не станет выделять ресурсы на реализацию этого всего — оно так и останется на бумаге, к сожалению.

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Поскольку, согласитесь, было бы странно, если бы бизнес составлял себе планы "рост 25% в год", "выход на новые рынки", "разработка прорывной технологии", а потом просто смотрел на них и удивлялся, почему это не происходит.

Нет никаких причин для того, чтобы в социальных изменениях это работало по-другому.

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Об авторе. Михаил Жернаков, соучредитель и председатель правления Фонда DEJURE.

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