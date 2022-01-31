Бизнес больше всего жалуется на действия налоговой, – бизнес-омбудсмен

Об этом бизнес-омбудсмен Василий Ващук рассказал во время программы Эспрессо: Капитал с Андреем Яницким в эфире Еспресо.TV.



"Пока лидер по жалобам – Государственная налоговая служба. Оно и не удивительно – есть сотни тысяч фирм, все они имеют отношения с налоговой", – сказал он.



Он добавил, что две трети жалоб регулируются в пользу бизнеса.



"Речь не обязательно о злостном намерении, иногда это административная халатность. Наказывать мы не имеем права, но можем фонариком подсветить определенный угол - и люди вспоминают, что они должны зарегистрировать налоговую накладную или перечислить бюджетное возмещение НДС", - пояснил Роман Ващук.



