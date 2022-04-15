Битву за Харьков россияне уже проиграли, у них нет шансов – глава ОВА Синегубов

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина .

Синегубов отмечает, что Россия еще может вернуться к планам по захвату области, однако Вооруженные силы Украины готовы к сопротивлению.

"Мы к этому полностью готовы, не умаляем своего военного присутствия на обороне Харькова и тех фронтах, где мы уже выстояли. Мы только укрепляемся. Ведь мы видим планы врага - он кое-где готовит фортификационные сооружения, где-то окапывается и т.д. Сейчас они лучше спланировали атаку, если это произойдет – мы к ней готовы", - заявил он.

По его словам, армия РФ не сможет захватить Харьков, поскольку оккупанты понесли большие потери. Собрать новые силы для наступления Россия не сможет.

"Я убежден, что битву за город Харьков они уже действительно проиграли. И они это поняли еще в первую неделю войны. Оккупанты здесь потеряли довольно большое количество живой силы, очень много бронированной техники, авиации. И если мы удержали город еще тогда, то сейчас оборона Харькова в разы сильнее. Поэтому у них просто нет шансов. Если они все же решат штурмовать Харьков, то им нужно привести гораздо больше войск, чем те, которые здесь находятся на месте", - отметил глава ОВА.