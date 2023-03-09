Битву за Бахмут проиграет тот, кто бросит последний резерв, – офицер ВСУ Лапин
Спецназовец, офицер ВСУ, народный депутат VIII созыва Игорь Лапин отметил, что ВСУ имеют частичный успех на Бахмутском направлении
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"ВСУ имеют частичный успех на Бахмутском направлении. Украинские защитники отбросили россиян от дороги на Константиновку. ВСУ сейчас используют дорогу на Часовой Яр. Заведение подразделений ССО для городских боев в Бахмут может частично улучшить ситуацию. Потому что ССО заточены под работу в городских боях, под работу малых групп. Конечно, артиллерия должна прикрывать", - объяснил Лапин.
Офицер ВСУ убежден, что битву за Бахмут проиграет тот, кто первым бросит последний резерв.
"Генштаб Украины это понимает. Не нужно паниковать, но угроза потери Бахмута также рассматривается. На Донецком кряже есть высоты, расположенные за Бахмутом, где готовились наши запасные позиции. Если эти высоты не дадут россиянам воспользоваться городской агломерацией и завернуть в направлении Краматорска и Славянска, тогда я считаю, что все контролируемо", - подчеркнул Лапин.
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