Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"ВСУ имеют частичный успех на Бахмутском направлении. Украинские защитники отбросили россиян от дороги на Константиновку. ВСУ сейчас используют дорогу на Часовой Яр. Заведение подразделений ССО для городских боев в Бахмут может частично улучшить ситуацию. Потому что ССО заточены под работу в городских боях, под работу малых групп. Конечно, артиллерия должна прикрывать", - объяснил Лапин.

Офицер ВСУ убежден, что битву за Бахмут проиграет тот, кто первым бросит последний резерв.

"Генштаб Украины это понимает. Не нужно паниковать, но угроза потери Бахмута также рассматривается. На Донецком кряже есть высоты, расположенные за Бахмутом, где готовились наши запасные позиции. Если эти высоты не дадут россиянам воспользоваться городской агломерацией и завернуть в направлении Краматорска и Славянска, тогда я считаю, что все контролируемо", - подчеркнул Лапин.

9 марта заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады майор Родион Кудряшов подчеркнул, что в настоящее время Бахмут находится под контролем ВСУ.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский отметил важность обороны Бахмута на Донетчине: это позволяет выиграть время для ВСУ







