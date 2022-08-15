Битва за Юг Украины находится в важной фазе, - Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что все боевые действия на Юге Украины находятся в первой важной фазе по деоккупации украинской территории Вооруженными силами Украины
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"По Херсону на Юге Украины, то не нужно формировать чрезмерные ожидания. Пока что битва за Юг Украины находится в первой, или важной фазе. Вооруженные силы Украины смогли изолировать боевые действия за счет использования высокоточных ракет по составам и командным пунктам оккупантов. Мы уничтожаем систему логистики , управления и противовоздушной обороны россиян на Юге Украины. Такие действия являются предпосылкой для активных действий на суше", - пояснил Згурец.
Аналитик подчеркнул, что для Вооруженных сил Украины важно уничтожать склады с боеприпасами и командные пункты на левом берегу Днепра Херсона.
"Если вражеские командные пункты переместились с правого берега Днепра на левый, то это не значит, что руководство войсками у врага потеряно. Думаю, что процесс контроля остается. Вопрос лишь в том, чтобы мы уничтожали эти командные пункты на левом берегу Днепра", - добавил он.
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