Битва за Юг Украины находится в важной фазе, - Згурец

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"По Херсону на Юге Украины, то не нужно формировать чрезмерные ожидания. Пока что битва за Юг Украины находится в первой, или важной фазе. Вооруженные силы Украины смогли изолировать боевые действия за счет использования высокоточных ракет по составам и командным пунктам оккупантов. Мы уничтожаем систему логистики , управления и противовоздушной обороны россиян на Юге Украины. Такие действия являются предпосылкой для активных действий на суше", - пояснил Згурец.

Аналитик подчеркнул, что для Вооруженных сил Украины важно уничтожать склады с боеприпасами и командные пункты на левом берегу Днепра Херсона.

"Если вражеские командные пункты переместились с правого берега Днепра на левый, то это не значит, что руководство войсками у врага потеряно. Думаю, что процесс контроля остается. Вопрос лишь в том, чтобы мы уничтожали эти командные пункты на левом берегу Днепра", - добавил он.

За день, 6 августа, украинские защитники уничтожили 3 склада с боекомплектами, 5 баз и 2 командных пункта РФ на оккупированных территориях

8 августа украинское войско "отработало огневой контроль", в результате чего есть новые попадания по Антоновскому и Каховскому мостам .

9 августа в Херсонской ОВА сообщили, что после очередного удара ВСУ по Антоновскому мосту из Херсона начали вывозить находившиеся в городе семьи военных РФ .

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