Битва за Славянск может стать самой масштабной в современной истории, - военный эксперт Коваленко

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Действительно сейчас в направлении Славянска идет очень большая концентрация БТГ врага, перегруппировывающегося из района Изюма. Однако следует заметить, что это преимущественно танковые подразделения россиян, которые будут вовлечены в наступательную операцию в сторону Славянска. Однако Вооруженные силы Украины сконцентрировали там самую большую противотанковую оборону на всем донбасском плацдарме", - рассказал Коваленко.

Коваленко добавил, что оборона Вооруженными силами Украины населённых пунктов в российско-украинской войне войдет в учебники истории.

"Оборона населенных пунктов Вооруженными силами Украины войдет в учебники по истории военных конфликтов. Военные будут изучать достаточно эффективную тактику, которую ВСУ использует в течение длительного периода. Мы сейчас изучаем достаточно новую стратегию ведения боевых действий против врага, который количественно и технически имеет преимущество. Поэтому сейчас ВСУ действуют гораздо эффективнее, чем некоторые армии стран НАТО.Что же касается Славянская, то если россияне пойдут в наступление на город, то это может стать крупнейшим сражением в современной истории. истории. Такого еще в современной истории военных конфликтов не было", – добавил Коваленко.

28 июня Институт исследования войны (ISW) сообщил, что ВСУ отразили наступление севернее Славянска , уничтожили вражеский состав благодаря HIMARS и освободили несколько населенных пунктов в Херсонской области.

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